政院拍板：健保資料 明定退出權

衛福部表示，依照憲法法庭判決，預計8月12日起，將開放民眾申請個人健保醫療資料退出學術研究等用途，作業細節已在規劃中。（資料照，記者林惠琴攝）

2025/05/16 05:30

８月１２日起 民眾可申請個人健保醫療資料退出學術研究等用途

〔記者鍾麗華、林惠琴／台北報導〕行政院院會昨通過「全民健康保險資料管理條例」草案，針對健保資料原始蒐集特定目的外的利用及管理，建立監管機制，並明定民眾退出權及不可退出的但書。衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，不論立法院審議時程，依憲法法庭判決，預計八月十二日起，將開放民眾申請個人健保醫療資料退出學術研究等用途，作業細節已在規劃中。

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衛福部：建立監管機制 兼顧隱私與參與者權利

行政院長卓榮泰表示，AI與大數據應用是時代潮流，更是建構開放政府的必要途徑。為因應憲法法庭一一一年憲判字第十三號判決，衛福部推動制定「全民健康保險資料管理條例」草案，以確保個人健保資料經依法定程序處理後，可兼顧研究應用，與個人資訊隱私及自主權益。

衛福部說明，草案針對健保資料於原始蒐集特定目的外之利用及管理，建立組織上及程序上之監管機制；明確規範申請資格、目的及審查程序，確保健保資料利用之合理性與安全性；並建立嚴謹監督防護機制，設置健保資料諮議會，強化健保資料庫建置、管理及傳輸過程中的安全。

草案也規定，賦予當事人請求停止健保資料特定目的外利用權利，不過，若出現依其他法律，主管機關或保險人有提供的義務，或是為維護國家安全，還有為免除人民生命、身體或財產上的急迫危險等情況，當事人將不得使用退出權。

陳真慧指出，接下來將送入立法院審議，萬一未能在憲法法庭要求最後期限、今年八月十二日前三讀通過，相關學術研究需求仍可依現行個資法或政府資訊公開法申請使用數據，不受影響，只是專法通過後，須改以專法作為依據。

陳真慧也提到，考量避免個人身分被冒用，初期可能採現場書面申請作業，待運作穩定後，再逐步放寬線上申請。

此外，針對「人體生物資料庫管理條例」修法進度，衛福部次長林靜儀說明，人體資料庫須建立相關管理、作為各資料庫間的平台，讓資料庫運用能兼顧隱私與參與者權利，近期行政院政委陳時中召集各部會逐條討論，儘速徵詢各部會意見後，送行政院會通過。

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