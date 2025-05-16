剴剴案究責 北市社會局挨批行政調查草率

2025/05/16 05:30

民代指對施虐保母行政處分拖延 社會局︰姊妹虐3童 各罰120萬

〔記者何玉華／台北報導〕惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死一歲男童「剴剴」，已分別被判無期徒刑、十八年徒刑，台北市議員簡舒培昨質詢台北市長蔣萬安時指出，法院作了司法懲處，但台北市政府在案發後的行政調查和處分始終未到位，批評社會局的行政調查草率，對施虐保母行政處分拖延和包庇；蔣萬安全程未多作回答，只請社會局長姚淑文說明處理情形並提供裁罰書給簡舒培。社會局會後解釋，之前針對媒體只追問剴剴案開罰金額回覆六十萬元，但另外兩童被虐，也已開罰六十萬元，兩案都是在收到起訴書後於四月卅日依起訴書兩案（剴剴一案、另兩童一案）裁罰，因此各罰一百廿萬元。

請繼續往下閱讀...

簡舒培提三缺失 蔣萬安未回應

簡舒培在蔣萬安專案報告後，再度針對剴剴案提出質詢；她說，法院做了司法懲處，但台北市政府的行政調查跟究責仍未到位，列出居托中心訪視無法遏止惡質保母、社會局行政調查草率、對施虐保母行政處分拖延包庇三缺失，問蔣萬安能接受嗎？蔣萬安未回應轉而請社會局說明被拒，之後整個過程，蔣萬安幾乎都未回應，最後指示姚淑文再向簡舒培說明並提供裁罰書。

剴剴與2童受虐 訪視7次未發現

簡舒培指出，剴剴與另外兩童於二○二三年九月同時在保母家受虐，居托中心訪視了七次都未發現，「不離譜嗎？」社會局今年四月底收到起訴書後，經她追問才說罰了最重罰六十萬元，質疑是按什麼做處分？按虐待行為？虐待誰？是虐待三個孩子罰六十萬元嗎？姚淑文改口說，劉姓姊妹總共各裁罰一百廿萬元。

社會局會後解釋，之前針對媒體只追問剴剴案開罰金額回覆六十萬元，但另外兩童被虐，也已開罰六十萬元，因此各罰一百廿萬元。

林月琴挨諷卸責 簡︰社會局更有問題

緊接在簡舒培後質詢的國民黨議員鍾沛君，追問負責訪視保母的居托中心外聘督導身分，姚淑文回答是林月琴（民進黨現任立委），鍾沛君要社會局未來委外時，不要受名氣大影響，還暗諷林月琴最後把責任都歸咎給市政府。

會後簡舒培對鍾沛君的說法表示，如果國民黨認為外部督導有責任，那內部督導有沒有責任？社會局有沒有問題？剴剴已經死亡一年多，市政府至今沒有懲處，不應該給個公道嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法