賴清德不出席世壯運開幕 將賀電致意

2025/05/16 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市、新北市共同主辦的雙北世界壯年運動會週六開幕，台北市長蔣萬安昨表示，總統賴清德不會出席開幕式，會以賀電祝活動圓滿順利，引起國民黨台北市議員秦慧珠批評，有什麼比國家元首出席國際賽事更重要的行程嗎？要求市府繼續邀請。民進黨議員認為，總統無法出席不需政治操作，市府要專注盡快改善各種爭議，確保賽事順利進行。

藍不滿缺席 綠指不需政治操作

蔣萬安昨天早上到市議會進行專案報告前，被媒體追問賴清德會不會出席世壯運開幕式時表示，世壯運執委會、體育局回報，「總統府通知，賴總統當天開幕無法親自出席，不過會以發賀電的方式祝賀，祝活動圓滿順利。」

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秦慧珠對賴清德無法出席開幕式不滿，表達譴責，「我相信他（賴清德）不來是拒絕跟你（蔣萬安）同台」，質疑有比世壯運更大、更重要，要國家元首出席典禮的行程嗎？批評賴清德不來就是看不起蔣萬安、新北市長侯友宜及選手、雙北市民等。

議員許淑華表示，賴清德當天晚上早已排定公務行程，指派督導體育政策的政務委員史哲代表參加。世壯運是台北市政府主辦，不是中央，籌辦三年 ，現在滿滿的負評抱怨，要把握時間專注補救。

議員陳賢蔚說，賴清德熱愛體育賽事，去年全中運在台北舉辦時，出席與蔣萬安同台；今年無法出席世壯運開幕，一定是有無法排開的重要事務。此時不需政治操作，而是要專注改善各種不完善的爭議，確保賽事順利進行。

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