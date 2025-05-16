指引錯誤、禮品疑中製 世壯運亂象多

世壯運亂象表

2025/05/16 05:30

議員指選手禮包產品資訊有缺漏、疑洗產地 傳市府要求公務員觀賽充數

〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕由台北市、新北市政府主辦的雙北世界壯年運動會十七日開幕，但亂象頻傳，甚至還有人為此開設「靠北世壯運」粉專抱怨，包含交通指引錯誤、行李堆放規劃差等。議員顏若芳昨揭露世壯運禮品、商品標示不清，還有中國製造品，恐有洗產地疑慮；議員林延鳳也指出，選手禮包的智慧手錶可能為中國廠商洗產地。另外，議員鍾佩玲、林亮君質疑，市府要求基層公務員觀賽充數。

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蔣萬安︰積極查辦 要求廠商提供資料

台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告，對於世壯運恐有中國商品貼牌洗產地問題，他強調會積極查辦，要求廠商提供資料，如屬實會依法依契約追究責任；也強調絕對沒有要求公務員觀賽充數。針對交通指引錯誤，世壯運執委會稱是舊圖片已更換，行李堆放會搭設帳篷、加派人力。

林延鳳︰大禮包手錶頻傳當機故障

議員林延鳳指出，志工證的英文名字翻譯出錯頻傳，花了近十億元的預算，卻連最基本的志工證都做不好，要求蔣萬安對錯誤志工道歉；蔣萬安也表達歉意，並表示有錯就即刻修正，馬上補發。林也提到，選手大禮包智慧穿戴裝置手錶頻傳當機、故障，更質疑市府是否要求提供產地證明，手錶上雖然有註明產地是馬來西亞生產製造，但是也標註另家香港公司，且這家香港公司官網明確寫著公司地址在中國深圳，恐有洗產地問題。

顏若芳︰商家販售隨行杯寫中國製

顏若芳指出，選手禮包中水壺、背包等相關產品資訊有所缺漏，這恐違反《商品標示法》及相關規定；另知名電商平台上，有商家販售世壯運咖啡渣隨行杯，包裝上產地資訊竟然寫「台灣監製，中國製造」。

鍾佩玲指出，最近基層傳出，市府為了比賽場面好看，竟要求基層公務員到場充當觀眾鼓掌、捧場，甚至還召開「區公所籌組加油團研商會議」，並訂定KPI；林亮君也指出，有公務員出示Google表單以及信件，內容包含標明運動項目、時間及人數等細節的排班表，分配不同場次給各公所，還要求攜伴充人數。

新莊棒球場 交通指引至芝山捷運站

另外，網友投稿「靠北世壯運」指出，開放外國選手報到領物資，松菸的光復南路入口直接用紅龍圍一塊地，還無帳篷遮陽，且只有一人輪班，最終該人員體力不支中暑；還有交通指引中，竟建議欲前往新北市新莊棒球場的民眾，可搭捷運至芝山捷運站。

世壯運執委會回應，昨天起大量外國選手抵台，部分選手從機場直接到松菸報到，為便利選手才加設簡易寄物區，已規劃搭設帳篷，並加派人力駐點協助；至於交通指引為舊圖卡，三月已經更換。

台北市議員指出，選手禮包中水壺、背包等相關產品資訊有所缺漏，這恐違反《商品標示法》及相關規定。 （資料照，記者何玉華攝）

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