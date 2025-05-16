秀姑巒溪泛舟鐵人3項 6/8鳴槍

秀姑巒溪泛舟鐵人3項比賽將在6月8日舉行，今年已有1230位選手報名。（資料照，記者花孟璟攝）

2025/05/16 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕秀姑巒溪泛舟運動發展超過四十年，交通部觀光署東部海岸國家風景區將泛舟結合單車、路跑成為「泛舟鐵人三項」比賽，今年邁入第十六屆，活動將於六月八日舉行，共一千二百卅人報名，東管處昨邀請土耳其單車正妹舒舒擔任代言人，品嘗「花蓮西瓜冰棒」！東管處長林維玲說，觀光署目前推北回歸線觀光廊道，秀姑巒溪正是串聯從縱谷到東海岸最美的路線，前一天還有雙層巴士載客暢遊北回歸線！

1230人報名 土耳其單車正妹舒舒代言

「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」從瑞穗鄉秀姑巒溪泛舟起點出發，包括泛舟十一公里（瑞穗至奇美）、路跑十二．六公里（奇美至新長虹橋），自行車四十四公里（長虹橋至台東長濱鄉）；比賽分鐵人三項、鐵人兩項極純泛舟組，及新增的鐵人三項電輔車組，讓賽事更加親民。

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林維玲說，賽事補給品充滿東部特色，包括瑞穗蜜香紅茶、奇美部落的野菜水餃、玉米棒、牧場牛奶餅乾、山豬肉香腸、整隻烤乳豬，完賽選手還有冰涼椰子水、西瓜造型冰棒，以及無限暢吃花蓮大西瓜。

50花蓮民宿、店家提供選手折扣優惠

東管處指出，觀光署目前推動「北迴歸線觀光廊道」，從澎湖到嘉義阿里山，乃至花東縱谷至東海岸，秀姑巒溪泛舟鐵人也是重點活動，為了吸引更多遊客，今年結合花東縱谷國家風景區管理處及瑞穗鄉公所合辦，且有五十家花蓮在地民宿及特色店家也提供選手折扣優惠。

泛舟鐵人比賽前一天，更推出「雙層觀光巴士遊覽北回歸線」，購票就送百元市集抵用券，可在瑞穗鄉公所「旺來穗樂市集」、舞鶴北回歸線「北回之巔饗樂趣」市集消費，另有四組特色遊程，帶領選手探索瑞穗各部落及景點，讓參賽者認識東台灣特色美景。

東管處辦宣傳活動，邀請土耳其單車正妹舒舒（中）代言。（記者花孟璟攝）

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