補助少25.5億 宜縣憂衝擊民生、社福

2025/05/16 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣今年一般性補助款有廿五．五億元被中央列為「未分配數」，行政院主計總處主計長陳淑姿十四日在立院答詢時，建議宜蘭可縮減歲出，甚至自行舉債。宜蘭縣代理縣長林茂盛昨重申，暫緩撥付補助款將衝擊民生社福支出，宜縣也無新增舉債空間。

受到藍、白立委大砍預算衝擊，宜縣有廿五．五億元一般性補助款被列為「未分配數」，等同凍結。陳淑姿針對立委陳俊宇質詢時回應，宜縣這二年都有盈餘，一般性補助確定要刪減部分是影響歲入，若自行縮減歲出是不會影響，如果會影響，可自行舉債，「我查了一下還有舉債的空間跟額度。」

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不過，中央的說法遭縣府駁斥，林茂盛澄清，近年來宜蘭縣歲計雖有賸餘，然皆用於彌補歷年累積預算絀數，迄今尚累計短絀六十七億餘元，長短期債務合計一百七十三億元，財政壓力沉重，另依四月底統計，宜蘭縣一年以上未償公共債務比率達債限六十％以上，被行政院列為中度管理縣市，並函示應持續加強開源節流、減債控管，主計總處建議以舉債因應缺口，與中央財政紀律政策大相逕庭。

林茂盛強調，此次被暫緩撥付補助款中，包含平衡預算補助約廿億元，教育、社福、經濟服務支出約五億元，是宜縣年度總預算中不可或缺的財源。縣府今年度總預算規模三○九億元，若被刪減補助款，財政衝擊極為嚴峻。

林茂盛說，主計總處建議縮減歲出，將直接衝擊宜縣六大社福津貼、教育經費、警消超勤加班費、縣府人事薪資及各項民生服務，連縣府既定重大建設都會面臨停擺。

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