為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    補助少25.5億 宜縣憂衝擊民生、社福

    2025/05/16 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣今年一般性補助款有廿五．五億元被中央列為「未分配數」，行政院主計總處主計長陳淑姿十四日在立院答詢時，建議宜蘭可縮減歲出，甚至自行舉債。宜蘭縣代理縣長林茂盛昨重申，暫緩撥付補助款將衝擊民生社福支出，宜縣也無新增舉債空間。

    受到藍、白立委大砍預算衝擊，宜縣有廿五．五億元一般性補助款被列為「未分配數」，等同凍結。陳淑姿針對立委陳俊宇質詢時回應，宜縣這二年都有盈餘，一般性補助確定要刪減部分是影響歲入，若自行縮減歲出是不會影響，如果會影響，可自行舉債，「我查了一下還有舉債的空間跟額度。」

    不過，中央的說法遭縣府駁斥，林茂盛澄清，近年來宜蘭縣歲計雖有賸餘，然皆用於彌補歷年累積預算絀數，迄今尚累計短絀六十七億餘元，長短期債務合計一百七十三億元，財政壓力沉重，另依四月底統計，宜蘭縣一年以上未償公共債務比率達債限六十％以上，被行政院列為中度管理縣市，並函示應持續加強開源節流、減債控管，主計總處建議以舉債因應缺口，與中央財政紀律政策大相逕庭。

    林茂盛強調，此次被暫緩撥付補助款中，包含平衡預算補助約廿億元，教育、社福、經濟服務支出約五億元，是宜縣年度總預算中不可或缺的財源。縣府今年度總預算規模三○九億元，若被刪減補助款，財政衝擊極為嚴峻。

    林茂盛說，主計總處建議縮減歲出，將直接衝擊宜縣六大社福津貼、教育經費、警消超勤加班費、縣府人事薪資及各項民生服務，連縣府既定重大建設都會面臨停擺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播