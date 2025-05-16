全國獨有 彰化童萌卡上路2.3萬人受惠

凡2022年至2024年出生的幼兒及其父或母目前並連續設籍彰化縣滿1年以上，即符合申請童萌卡的資格。（記者張聰秋攝）

2025/05/16 05:30

1歲至3歲幼兒年領1萬補助 可購買嬰幼兒食品與用品

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府推出全台第一張童萌卡，設籍縣內一歲至三歲幼兒每年可領一萬元（點）補助，用來購買嬰幼兒食品與用品。縣長王惠美昨宣布政策啟動，試辦一年視成效再評估是否續辦。今天（十六日）起到今年十二月卅一日止，民眾可掃QR code線上申請，或到彰化各戶政事務所現場辦理。

請繼續往下閱讀...

掃QR code或戶政事務所申辦

今年彰化縣自編二．三億多元預算推動童萌卡社福政策，預估二萬三千多人受惠，政策目標是照顧在地家庭、帶動在地消費，店家須設籍在彰化才能合作，藉此刺激地方經濟與就業。每卡儲值等同一萬元的點數，可在縣內特約商店使用，而特約店家持續招募中，今年六月卅日前都可向民政處洽詢申請。

縣長王惠美昨在警察局中庭記者會中指出，彰化雖然出生率全國仍名列前茅，但許多年輕父母坦言育兒壓力沉重，童萌卡就是為了分擔育兒開支，搭配生育津貼、公托與育嬰中心資源，「希望孩子出生後，爸媽不會覺得自己在苦撐。」

此外，這張童萌卡具悠遊卡功能，可透過手機APP加值，也能用於搭乘交通工具和一般消費。悠遊卡公司董事長林志盈表示，童萌卡採用晶片等級較高的版本，安全性與便利性兼具。凡二○二二年一月一日起至二○二四年十二月卅一日止出生的幼兒及其父或母，連續設籍彰化縣滿一年以上，即符合申請的資格。

家長認杯水車薪 但仍肯定

家有雙胞胎的陳姓媽媽說，每月光是奶粉和尿布開銷就要五千五百元，兩個孩子等於得花一萬一千元，「兩張童萌卡一年兩萬元，二個月就用光了！」她肯定政策的初衷，但認為仍是杯水車薪。還有家長指出，加入的特約商店竟不見全台連鎖的大樹、丁丁藥局，想買奶粉還得特地找有配合的店家，是美中不足之處。

不過，也有家長正面認為童萌卡雖然金額有限，但「有補總比沒補好！」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法