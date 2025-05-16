分類不確實 南投垃圾今年首遭整車退運

南投縣5月發生今年首起垃圾遭整車退運，環保局提醒，垃圾未依規分類，依廢清法最高可處6000元罰緩。（竹山鎮公所提供）

2025/05/16 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣沒有垃圾焚化爐，垃圾都靠外縣市協助焚燒，但五月卻發生送往苗栗縣的垃圾遭退運，當時因竹山鎮垃圾車在焚燒垃圾前的抽檢，被查出有瓶罐資收物，成為今年首起整車退運情形，目前竹山鎮已加強宣導與破袋稽查嚇阻，南投縣環保局則提醒，垃圾未依規分類，依廢清法最高可處六千元罰緩，民眾不可不慎。

竹山鎮長陳東睦表示，本月初終於盼到垃圾外運，不料卻在抽檢時被查獲瓶罐垃圾，初判來源可能是宮廟等公共場所，因垃圾分類不確實，才會混進一般垃圾，現已加強公共場所垃圾分類。

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此外，清潔隊也展開垃圾破袋稽查，會確認袋內有無回收物，力求分類才能丟棄，並廣發宣傳單，像竹山盛產的竹筍，包覆在外層的筍殼並非廚餘，必須丟入一般垃圾，另像茶葉、蛋殼，則是廚餘可作堆肥，盼加強宣導落實分類，避免再遭退運。

環保局指出，今年除了首起垃圾退運外，也有一起垃圾車在垃圾焚化前被查出有資收垃圾，不過經當場分類已順利焚燒並未退運，提醒民眾丟垃圾仍應做好分類，若遭破袋查獲，可處一千二百元至六千元罰鍰，民眾務必留意。

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