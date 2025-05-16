送藥到府線上申請 南投率先啟用

南投縣啟用送藥到府線上申請系統，藥局接獲線上申請後，即將藥品送到家。（記者張協昇攝）

2025/05/16 05:30

藥師送到逾65歲獨居或75歲以上身心障礙老人家中 並指導正確用藥

〔記者張協昇／南投報導〕迎接超高齡社會來臨，南投縣政府啟用全國首創的送藥到府線上申請系統，凡設籍縣內六十五歲以上獨居或七十五歲以上身心障礙老人，只要透過此系統線上申請，衛生局即會媒合在地藥局，由藥師親自把藥品送到家中，並指導及關懷如何正確用藥，透過數位一站式藥事服務，落實照護老人目的。

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提升效能 減輕第一線負擔

南投縣衛生局昨在南投市和康藥局舉行「送藥到府系統」啟用儀式，衛生局長陳南松表示，南投縣老年人口比例已達二一．七四％，位居全國第三。為保障長者用藥安全、提升醫療可近性，縣府積極推動多元藥事服務，結合逾五十家家社區藥局，深入十三鄉鎮市提供送藥到府及健康管理等服務，四年多來累計服務超過四千人次。

將處方箋拍照上傳申請即可

衛生局副局長陳淑怡進一步指出，政府推動送藥到府服務，雖已實施多年，但過去都必須由長輩或其家人將醫師開立的處方箋送至藥局，並經衛生局書面審核後，藥局才會提供送藥到府服務，「送藥到府系統」啟用後，長輩或其住外縣市的兒女等家人，只要將處方箋拍照上傳申請即可，讓預約送藥到府更加方便，尤其嘉惠偏鄉交通不便長者。

7日上路後 已受理逾160件

南投縣藥師公會理事長林澤輝表示，隨著南投縣邁入超高齡社會，如何協助長者安全、便利取得處方用藥，已是藥事人員的重要任務，此系統啟用後將可提升送藥效能，公會也將號召更多會員加入，擴大送藥服務量，讓每一位長者都能在熟悉的家中，獲得專業且貼心的藥事照護。

縣府計畫處處長邱紹偉說，這套全國首創的系統，從案件申請、派案媒合，到後續的統計報表、核銷作業，全都能在同一平台上完成，大幅減輕第一線同仁的負擔，讓整個服務流程更加順暢、透明，也便於衛生局掌握執行情況，提高行政效率，五月七日啟用，已受理逾一百六十件申請案，籲請長者多加利用。

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