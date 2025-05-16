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    霧峰納參山風景區 議員批台中市府無配套

    台中市議員李天生表示，霧峰有很多觀光景點，觀旅局應協助行銷。圖為霧峰林家下厝宮保第。（李天生提供）

    台中市議員李天生表示，霧峰有很多觀光景點，觀旅局應協助行銷。圖為霧峰林家下厝宮保第。（李天生提供）

    2025/05/16 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市霧峰曾是省議會所在地，也有霧峰林家花園及很多文史故事，市議員李天生表示，霧峰已納入參山國家風景區，市府卻未提出具體配套措施，依觀光署公布去年的年度博物館參觀人數，新北市板橋林家花園以七九七萬人次奪冠，霧峰林家花園第參觀人數只有十三萬多人次，質疑台中市政府不重視；觀旅局長陳美秀表示，會與參山國家風景區管理處（簡稱參山處）共同行銷推廣。

    觀旅局︰與參山處共同行銷

    李天生指出，行政院去年底核定將霧峰二三九公頃的面積納入參山區，但是市府在中央核定後，沒有任何配套措施，根本不重視霧峰的觀光。

    此外，他表示，地方人士擔心成為參山風景區後，未來依「風景特定區管理規則」管理，是否太過嚴格，要求觀旅局和參山處密切合作，反映地方需求，共同規劃霧峰美好的遠景，不要讓霧峰納入參山風景區只是春夢一場。

    陳美秀表示，市府都有和參山處密切開會，參山處初步決定興建旅客服務中心，整修光復新村老舊眷舍，會與參山處共同推廣行銷，例如合作航空公司踩線團引客、活動行銷、國內外媒體網紅邀約等。

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