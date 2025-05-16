台中「豬事圓滿」社宅 日照據點悄取消惹議

2025/05/16 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中肉品市場轉型，除設「豬事圓滿」公園外，市府另斥資六十二．五億元打造全市最大量體的社宅「豬事圓滿好宅」，在地市議員陳政顯指出，原規劃會設日照據點，近來竟悄悄取消，涉「廣告不實」；都發局表示，因衛生局未提出需求申請，另已規劃設身心障礙者的日照中心及托嬰中心、幼兒園等。

都發局︰另規劃身障者日照中心

台中市肉品市場因噪音、氣味影響周邊環境及居住品質，長期被視為鄰避設施，市府將近五公頃土地，部分規劃「豬事圓滿」公園，已完工啟用，市府另打造北區第一座社宅「豬事圓滿好宅」，都發局表示，社宅預計二○二九年完工，規劃五月完成全區現地舊建築、設施及景觀植栽拆除整理作業。

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不過，陳政顯質疑，都發局曾表示豬事圓滿社宅會規劃日照據點，近日詢問衛生局卻稱未有規劃，說好的日照據點竟「被消失」，公辦社宅竟也涉「廣告不實」。

都發局長李正偉回應，規劃時有調查各單位需求，衛生局並未提出日照據點需求申請，目前已在該社宅規劃身心障礙者日照服務空間，另也規劃設托嬰中心及幼兒園，針對日照據點會再跟衛生局溝通評估。

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