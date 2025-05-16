豐原準公托虐嬰案 家長控社會局隱藏畫面

豐原某托嬰中心爆發虐嬰事件，六位家長昨由市議員陳清龍陪同召開記者會。（記者歐素美攝）

2025/05/16 05:30

10天仍未完成監視器複製 質疑調查怠慢 社會局︰絕對嚴查嚴懲

〔記者歐素美、蘇金鳳／台中報導〕「我的孩子不是抹布」！豐原區某托嬰中心爆發虐嬰事件，已知十四人受害！部分家長前日接獲社會局通知，才知孩子竟被當成抹布，用來擦地板上的水漬，卻未能看到托嬰中心的監視畫面，昨天在市議員陳清龍陪同下召開記者會，痛批社會局調查「消極怠慢」，要求永久吊銷涉案陳姓女托育員執照；社會局長廖靜芝回應說，絕對「嚴查嚴懲」。

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家長促永久吊銷陳女托育執照

六名受害家長昨天在陳清龍陪同下召開記者會，家長表示，孩子被當成抹布清理地板水漬，卻看不到受虐監視畫面，不曉得孩子究竟遭受什麼樣的待遇，並質疑托嬰中心延遲通報兒虐，且涉及包庇陳姓女托育員，要求永久吊銷陳女托育資格，另外，托嬰資源不足，受害家長轉托找不到合法公托及補助，成為變相懲罰受害家長，要求市長盧秀燕正視。

議員促加強設備 請數位局協助

陳清龍則質疑，社會局抱走托嬰中心監視器主機，複製畫面十天尚未完成，要求社會局儘快完成調查，並加強資訊人才或設備，或請數位局等其他單位協助，讓家長及早看到監視畫面，避免內心煎熬。

廖靜芝受訪時表示，不會讓陳女在台中市繼續任教，托嬰中心是否涉及包庇、管理失當、延遲通報等，絕對「嚴查嚴懲」，盡快給家長一個交代。

助家長轉托 將媒合居家保母

社會局兒童托育科科長楊惠如表示，若調查出爐，將依兒童及少年福利與權益保障法處理，陳女若被罰，將十年以上不得擔任兒童及少年福利機構人員；目前托嬰機構幾乎都額滿，要八月才會有空缺，若家長要轉托，會協助媒合居家托育中心保母。

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