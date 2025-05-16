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    國中會考中投區跌至2.7萬人 創新低

    台中市今年仍推出會考專車協助接送考生往返考場。（市府提供）

    台中市今年仍推出會考專車協助接送考生往返考場。（市府提供）

    2025/05/16 05:30

    避免違規 試務中心建議別帶手機進試場 也不可提前翻閱試題本

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中教育會考將於五月十七、十八日登場，今年中投考區報考人數再創新低，僅二萬七一三五人報考，比去年少二○四六人，承辦中投區試務的文華高中指出，往年考生最常犯的考場違規，除手機或電子設備發出聲響，另以提前翻閱試題本、提早或逾時作答居多，甚至有人帶鬧鐘等非應試用品擺放在桌面，提醒考生務必留意。

    會考專車接送 出動322車次

    此外，台中市今年續推出會考專車接送考生往返考場，從各校發車載送學生安心至考場應試，減少交通時間壓力，今年將出動三二二車次，比去年增加卅餘車次，預計受惠人數超過七千七百人。

    報考數少2046人 今查看考場

    中投會考人數去年首度跌破三萬人，有二萬九一八一人報考，今年報考數再下降，文華高中指出，今年二萬七一三五人報考，分在卅三個考場應試，共設八七三間試場，是全國第二大考區；預計今（十六）日下午三點到五點開放考生查看試場。

    作答時間結束 須立即停筆

    文華高中指出，往年考生較常犯的試務違規，包括提前作答或翻閱試題，考生務必遵守在試題說明時間內，切勿翻閱、劃記題本或作答，否則將被視為違規；另有為數不少的考生寫到最後一刻，作答時間結束後仍繼續作答，也會被記違規，提醒考生考試結束鐘聲響起後，務必立即停筆。

    勿帶鬧鐘、電子設備進場

    此外，文華高中指出，已往也有考生會攜帶或擺放非應試用品在桌面，曾有人帶鬧鐘進試場看時間，但依規定包括鬧鐘、教科書、參考書、補習班文宣品等，都不得放置試場桌上，「連計算紙也不行」；其餘違規就是手機或電子設備發出聲響，建議考生當天不要帶手機進入試場，避免鈴響造成違規。

    文華高中另提醒，英語聽力測驗在試題播放後即不得入場，也不可提早離場，其餘各科考試遲到逾廿分鐘不得入場，考試正式開始後卅分鐘內不得離場。

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