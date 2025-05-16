為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    在地治療 澎醫完成膽道取石手術

    澎湖醫院團隊完成膽管取石手術。（澎湖醫院提供）

    澎湖醫院團隊完成膽管取石手術。（澎湖醫院提供）

    2025/05/16 05:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛福部澎湖醫院醫療團隊完成膽道取石手術，澎湖醫院可以執行內視鏡逆行性膽胰管攝影及總膽管取石手術，以後澎湖患者不用再來回奔波台灣，在地就能完成治療。

    澎湖八十七歲呂姓老婦長期受膽道發炎及阻塞病情所困，因突發性腹痛、發燒、寒顫不適，送至衛福部澎湖醫院急診救治，醫療人員進行相關醫療處置後，經由去年度新建置的西門子電腦斷層影像檢查，發現膽道內有一至一．五公分大小不等結石，導致膽道阻塞。

    經澎湖醫院醫療團隊診斷為膽管炎併膽道結石，立即聯繫七美衛生所主任黃彥文醫師，與導管團隊合作完成澎湖醫院首例「經內視鏡逆行性膽胰管攝影術」手術，術中發現病兆處膽胰壺腹開口狹窄，運用內視鏡乳突切開結合氣球擴張術治療，於膽道取出兩顆結石，並放置支架以利膽汁後續引流，手術約五十分鐘，過程順利。

    澎湖自二○二三年起陸續有澎湖子弟的公費醫師返鄉服務，黃彥文是公費返澎的醫師之一，於馬偕醫學院畢業，已取得內科專科醫師資格，專治胃腸肝膽疾患，專長於超音波、胃鏡、大腸鏡及內視鏡檢查手術，二○二四年八月返鄉服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播