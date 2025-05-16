在地治療 澎醫完成膽道取石手術

澎湖醫院團隊完成膽管取石手術。（澎湖醫院提供）

2025/05/16 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛福部澎湖醫院醫療團隊完成膽道取石手術，澎湖醫院可以執行內視鏡逆行性膽胰管攝影及總膽管取石手術，以後澎湖患者不用再來回奔波台灣，在地就能完成治療。

澎湖八十七歲呂姓老婦長期受膽道發炎及阻塞病情所困，因突發性腹痛、發燒、寒顫不適，送至衛福部澎湖醫院急診救治，醫療人員進行相關醫療處置後，經由去年度新建置的西門子電腦斷層影像檢查，發現膽道內有一至一．五公分大小不等結石，導致膽道阻塞。

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經澎湖醫院醫療團隊診斷為膽管炎併膽道結石，立即聯繫七美衛生所主任黃彥文醫師，與導管團隊合作完成澎湖醫院首例「經內視鏡逆行性膽胰管攝影術」手術，術中發現病兆處膽胰壺腹開口狹窄，運用內視鏡乳突切開結合氣球擴張術治療，於膽道取出兩顆結石，並放置支架以利膽汁後續引流，手術約五十分鐘，過程順利。

澎湖自二○二三年起陸續有澎湖子弟的公費醫師返鄉服務，黃彥文是公費返澎的醫師之一，於馬偕醫學院畢業，已取得內科專科醫師資格，專治胃腸肝膽疾患，專長於超音波、胃鏡、大腸鏡及內視鏡檢查手術，二○二四年八月返鄉服務。

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