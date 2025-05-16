楠梓爭取快設高科實中 陳其邁允協商

2025/05/16 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕楠梓因台積電設廠效應，人口持續成長，已逼近二十萬人，地方爭取國立高科實驗高級中等學校楠梓校區計畫儘早落實，市長陳其邁表示，國科會目前是以橋頭校區為優先，他允諾會再與國科會協商。

橋頭校區新生已線上報到

國民黨籍市議員李雅芬指出，楠梓人口成長快速，應儘速啟動評估文中十五用地設校，或楠梓高中設國中部；高科實中的橋頭校區預定今年招生，並先借用右昌國中校舍上課，建議高科實中的楠梓校區也應趕快確定設校地點、儘早招生。

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陳其邁答覆說，市府每半年就會檢討楠梓人口成長，密集觀察產業發展衍生的周邊需求，高科實中設置楠梓校區的地點，這部分會再跟國科會協商，同時會建議高雄大學開設教育學程，善用既有空間。

教育局補充，因應台積電等大廠陸續進駐楠梓，國科會成立高科實中籌備處，並規劃橋頭、楠梓兩處校區，其中橋頭校區在橋頭新市鎮內，將招收幼兒園到高中及雙語部學生，預定今年八月開辦，首屆國中、小部新生一一七人，今年三月已線上報到。

橋頭新校舍預估二○二八年八月才會完工啟用，今年八月開學將先借用右昌國中廿多間教室供新生上課，楠梓校區地點尚未定案，將根據產業發展、人口情況再評估。

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