高市里鄰調整 全國最大福山里：公平分配資源

2025/05/16 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄縣市合併後，人口數最多與最少的社區，落差高達約二五二倍，市府規劃里鄰調整喊了十五年，今年再度啟動，擁有四萬五千三百多人、全國最大里的左營區福山里長葉德龍強調，福山里進行調整，有助資源公平分配。

里民：里長才能服務到家

葉德龍表示，以登革熱防治經費為例，市府以「里」為單位、而非以「人口數」分配，如果進行里鄰調整，不僅能減輕里長的工作量，資源分配也相對公平，所以配合市府政策。

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住在福山里廿四年的黃先生說，「市府喊里鄰調整已講了十五年，這次會成真嗎？還有待驗證」，他認為，福山里真的要拆開，里長才能服務到家。

市府已在今年三月初公告「里鄰編組及調整辦法修正」，但相關的里辦公室尚未接獲開會通知；左營區公所指出，目前持續蒐集各里鄰的意見。

根據左營區公所官網，福山里原為菜公里一部份，因人口數增加，從菜公里分出，一九九○年二月一日生效，東與仁武區為鄰、西至縱貫鐵路、南以大中路為界、北與楠梓區相接。

福山里住宅大樓逾兩百棟，轄區包含高鐵左營站、新光三越左營店與彩虹市集、高雄榮總、高速公路匝道。

民政局資料顯示，高雄有卅八區、八九○里，截至今年四月底，左營區福山里四萬五三○六人最多、旗山區中寮里一七八人最少，落差約二五五倍。

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