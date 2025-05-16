強化安全 高雄愛河上游整修欄杆、照明

愛河上游欄杆及照明整修，提升人行安全及景觀，成為休閒好去處。（記者陳文嬋攝）

2025/05/16 05:30

微笑公園一帶2公里長河岸優化 提供居民、學生休閒好去處

［記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導］高雄市三民、左營區交界處愛河上游周邊大樓林立又有大學，水利局投入一六五○萬元，完成鼎中路至文守路二公里長的欄杆及木棧道全面更新，並增設LED照明設備，愛河夜間更明亮，提升人行安全及景觀，成為休閒好去處。

請繼續往下閱讀...

水深3至4米 改設不銹鋼欄杆

愛河上游微笑公園一帶，鄰近文藻外語大學人潮多，沿岸欄杆老舊、木棧道損壞，加上燈光昏暗，水利局考量水域深度達三至四米，一併改設不銹鋼欄杆，以維護地方安全。

水利局投入一六五○萬元，推動愛河欄杆及照明整修工程，全長二三六○公尺，涵蓋鼎中路七五一巷、文藻外語大學民族路校門口兩側至文守路，全面更新欄杆與木棧道，並增設景觀照明，整體設計融入愛河自然風貌。

此外，新設欄杆採用防鏽耐用材質，並強化支撐點設計，增強欄杆穩固性，兼具安全與美觀；步道改以混凝土鋪面，堅固耐用，也能因應現代多變氣候；沿線新設LED景觀照明，不僅提升夜間能見度，更兼具節能效果，民眾夜間運動或散步更安心。

水利局說，此路段為民眾日常運動、騎自行車重要動線，舊有設施因年久失修，影響使用與觀感，整體工程五月底前完工，打造安全、舒適且美麗休憩空間。

三民區易淹水 擴充滯洪池能量

此外，民進黨籍市議員何權峰昨天質詢關切高雄防汛作為，並針對三民區易淹水區域，訴求市府應持續擴充滯洪量，強化排水設施，以因應極端氣候的衝擊。

水利局長蔡長展答詢時表示，高雄目前有廿五處滯洪池、近五百萬噸滯洪量，市府今年與明年共規劃十三項新闢滯洪池或既有滯洪池擴充方案，今年底前可完成的約有六項，共增加約四十七．三萬噸滯洪量；明年可完工的有五項，再加七十．八萬噸滯洪量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法