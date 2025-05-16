桃園、中壢國民運動中心 冬泳洗冷水澡

桃園國民運動中心游泳池淋浴間製熱設備容量不足，遭詬病冬天淋浴像洗冷水戰鬥澡。（體育局提供）

2025/05/16 05:30

熱水長期供應不足 民眾抱怨 體育局允評估改善

〔記者謝武雄／桃園報導〕各地國民運動中心陸續啟用，游泳池成為游泳愛好者最佳去處，桃園市有民眾抱怨池區淋浴間長期存在熱水供應不足問題，冬天甚至被迫洗冷水「戰鬥澡」，又以桃園、中壢情況最嚴重，市議員黃敬平表示，經檢驗設備沒有問題，主要是當初容量設計不足，導致同時使用出現無熱水窘況，呼籲市府利用夏季趕快修改設備，讓冬令游泳有熱水可用。

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市府體育局長許彥輝表示，桃園國民運動中心採用電熱鍋爐系統，熱水儲存於儲熱桶內後分流，雖採購加熱系統，但寒流來襲或人流較多時，水溫還是會受影響，將再檢視電力負載及評估改善措施。

另，中壢國運中心淋浴間製熱系統位於七樓頂樓，主要是容量不足問題，規劃於下半年新增或更換製熱系統設備，二月新增製熱設備，單獨供應泳池用水，以舒緩淋浴間製熱系統壓力。

高峰時段熱水需求激增

議員黃敬平表示，去年底有民眾反映，中壢國運中心游泳池淋浴間熱水不熱，寒流來臨時甚至洗冷水澡，體育局派員測試設備正常，問題根源在於淋浴間分布於一到五樓，導致熱水傳輸管線過長，高峰時段的熱水需求激增，超過系統可承受範圍所致，桃園國民運動中心也有類似情況。

議員建議增設加熱機組

黃說，追究原因在於場館規劃時，未充分評估管線長距離配置與未來使用人流負荷，導致即使製熱設備正常，也難以因應瞬間大量熱水需求；現階段場館由OT（營運、移轉）廠商營運，全面汰換熱水系統所需成本高昂，與營運財務條件不符，使改善進度受限，建議評估增設第二組熱水加熱機組，並建立熱水分流系統。

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