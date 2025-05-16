縣市共榮 嘉油鐵馬道3期光廊今動工

「嘉油鐵馬道」嘉義市區段入口拱門經過光環境營造，民眾夜遊也很有氣氛。（記者王善嬿攝）

2025/05/16 05:30

紅瓦厝站至嘉縣水上鴿溪寮站 市府斥資3500萬施作

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市府推動熱門遊憩景點「嘉油鐵馬道」城鄉光廊建設，第三期工程投入三五○○萬元，施作紅瓦厝站至嘉縣水上鄉鴿溪寮站，包括入口拱門光環境、優化人行空間等設施，今起開工施作，預計十月底完工。

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入口拱門光環境 優化人行空間

市府觀光新聞處長張婉芬說，城鄉光廊建設第三期工程位於嘉義縣境內，為縣市共榮，市府自編三五○○萬元推動進行，同時向中央提案、爭取經費，打造更完善的休憩環境。

市府觀光新聞處觀光工程科長林靖淳說，「嘉油鐵馬道光環境與休憩節點提升計畫工程」一、二期工程，獲交通部觀光署補助，加上市府配合款，斥資六千萬元執行，設置三座公廁，並優化嘉義市區段的夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場，去年十月十日完工啟用。

施工範圍約1公里 分兩個工區

林靖淳說，此次施工範圍約一公里，分兩個工區辦理，第一工區為鴿溪寮站至道將圳站，自今起至七月卅一日施工，第二工區為道將圳站至紅瓦厝站，八月一日至十月卅一日施作；工程設計兼顧夜間照明與生態環境平衡，鴿溪寮站與道將圳站入口拱門將進行光環境優化，提供民眾有別於嘉義市區段的夜遊氛圍。

紅瓦里長蔡旻岳表示，常見情侶在嘉油鐵馬道散步、約會，期待完工後，整條鐵馬道的光廊遊憩體驗更完善。

此外，市府擴大戶外空間智慧管理系統，在嘉油鐵馬道沿線設置十二處「車牌辨識＋大聲公」設備，舉發違規闖入機動車輛，並升級紅瓦厝站與道將圳站的智慧化公廁，包含耗材偵測、人流計數、久占偵測等功能，提升民眾如廁品質與夜間安全。

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