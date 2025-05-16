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    首頁　>　生活

    減45億財源 雲縣府啟動因應措施

    2025/05/16 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕中央總預算遭刪減及凍結，雲縣減少四十五億元財源，縣府昨天對此啟動因應措施，其中員工薪資、社福、教育、文化及各項工程款均如期支付，至於醫護量能三項策略，其中三三三護理人力留任計畫，將動用第二預備金，希望能在九月上路。

    據縣府財政處資料，今年截至四月財政部國庫署短撥統籌分配稅款八億多元，行政院主計總處預告七至十二月將暫緩撥付雲縣府一般性補助卅七．六億餘元，總計短撥約四十五．六億元。

    財政處長孫綿凰昨天在議會進行專案報告，她表示，今年度總預算已完成法定程序，短撥將衝擊雲林的教育、社福、基本設施及其他經濟支出，嚴重影響今年度歲入歲出預算執行，縣府已在六日發函主計總處，希望能依原核定分配及撥付數如期核撥，也研議因應措施，目前員工薪資、社福、教育、文化及各項工程款均可如期支付，但仍籲請中央應依原核定補助經費如期如實核發。

    至於護理人力，衛生局長曾春美指出，雲林護理人力每萬人平均只有六十八名，全國平均則為八十三名，全縣現短缺約三百人，「三三三護理人力留任計畫」，即三年花三億元，每月每名護理人員補助三千元，新增三百名，將動支第二預備金支應，計畫在今年九月上路。

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