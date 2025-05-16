中低收入戶喪葬補助 雲林夜市慈愛會感謝修法

「殯葬管理條例」修正案通過，雲林縣夜市慈愛會感謝所有立法委員及各界的協助。（記者黃淑莉攝）

2025/05/16 05:30

「艱苦人條款」擴大適用 比照低收入戶 公立火化場、納骨設施免費

〔記者黃淑莉／雲林報導〕立法院本月九日三讀修正通過「殯葬管理條例」第廿一條之一條文（外界稱艱苦人條款），中低收入戶比照低收入戶，免費使用公立火化場、納骨設施，全國約有六十三萬人受惠。該法案的幕後推手「雲林縣夜市慈愛會」奔走十多年，昨天在雲林縣議會召開記者會宣布這個好消息，與會理監事深深一鞠躬，感謝所有立法委員及各界的協助。

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殯葬管理條例修正 約63萬人受惠

雲林縣夜市慈愛會是由一群雲林縣夜市攤販組成，理事長陳鴻榮在記者會中語帶哽咽感謝歷年協助推動「艱苦人條款」的人。他說，在捐助貧困者處理喪葬過程，發現火化費、納骨搭位費對他們是很大負擔，二○一四年奔走希望低收入戶使用公立火化場、納骨設施費用全免，立法院在二○一七年三讀通過。

該會持續奔走 獲全數立委連署支持

陳鴻榮說，中低收入戶與低收入戶家庭收入相差不多，加上各縣市補助不一樣，夜市慈愛會持續奔走，爭取「艱苦人條款」對象擴大到中低收入戶，去年委託立委劉建國、張嘉郡、丁學忠、許宇甄等人提案，獲全數立委連署支持，終於在九日三讀通過。

昨天記者會包括張嘉郡、丁學忠、雲林縣長張麗善及多位雲林縣議員都與會，張麗善指出，這是一份來自基層、充滿愛與關懷的行動力量，為支持雲林慈愛會行動，縣府在二○二○年即率全國之先推動中低收入戶比照低收入戶火化、納骨免費政策，看到「艱苦人條款」擴大中低收入戶三讀通過，她既感動又感恩。

雲林夜市慈愛會最早只有七名成員，二○一○年立案，現有七千多名會員，最主要是協助貧困者喪葬費，讓經濟弱勢者能有尊嚴走完人生最後一哩路，迄今協助五七一二件，使用善款約三．一億元。

陳鴻榮說，隨著物價上漲，喪葬費也提高，低收、中低收入戶付不出火化、納骨設施費用，過去由慈善團體捐助，未來公立可免費使用，各慈善團體的善款可以幫助更多需要的人。

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