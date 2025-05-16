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    《台南》ATM口罩告警上路 首批20點試辦阻詐

    台南市長黃偉哲測試ATM口罩辨識系統，戴著口罩操作ATM，現場即響起提醒脫下口罩的聲音。（記者劉婉君攝）

    台南市長黃偉哲測試ATM口罩辨識系統，戴著口罩操作ATM，現場即響起提醒脫下口罩的聲音。（記者劉婉君攝）

    2025/05/16 05:30

    〔記者劉婉君／仁德報導〕為了打擊詐騙，南市率先全國推動「ATM（自動櫃員機）提款脫口罩」，於ATM旁加裝口罩辨識及告警系統，希望達到嚇阻詐騙車手的效果，第一個示範點已於昨天上線，首批將陸續完成廿處熱點的裝設。

    市長黃偉哲昨天前往首個示範點測試，只要戴著口罩前往操作ATM，即可聽到現場響起提醒脫下口罩的語音。有民眾認為，雖然拿下口罩很麻煩，但若能嚇阻詐騙，願意配合；不過也有民眾，目前又傳出有新冠肺炎疫情，擔心拿下口罩增加感染風險。

    黃偉哲表示，全民對詐騙集團均感到深惡痛絕，透過在進入ATM的地方設置辨識系統，期能對意圖提款的車手產生心理壓力，進而發揮嚇阻作用，同時，也在出入ATM的路線上，加裝監視器，追蹤車手動態，有助於警方爭取處置時間，提升攔阻詐騙成效。期盼金管會及相關部會協助推動相關法規與技術的完善，並鼓勵全國金融機構共同參與，讓防詐網絡更加嚴密。

    研考會主委蒙志成指出，相關系統只針對口罩而非人臉做辨識，亦未連結至ATM內部資料，沒有涉及個資問題，首批已盤點出廿處熱點，將逐步完成裝設。

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