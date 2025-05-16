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    《台南》台86線側車道延伸拓寬 爭取中央補助

    地方爭取台八六線側車道延伸拓寬，國發會、國科會、國土署等相關單位會勘。（記者劉婉君攝）

    地方爭取台八六線側車道延伸拓寬，國發會、國科會、國土署等相關單位會勘。（記者劉婉君攝）

    2025/05/16 05:30

    〔記者劉婉君／歸仁報導〕台八六線為台南重要的東西向道路之一，沿線側車道尚有七處斷點未打通，因應未來南科四期開發及高鐵特定區、沙崙綠能科學城發展，地方爭取南區灣裡至歸仁區大潭段的側車道延伸拓寬，總經費初估約需四十七．六二億元。

    立委林俊憲昨邀國家發展委員會副主委詹方冠、南科管理局副局長李信昌及國土署等前往會勘，詹方冠表示，未來將透過南科聯外交通專案計劃，全力協助，其中，市道一七七線以東路段，經費約十四．九八億元，有望優先推動。

    台八六線每逢交通尖鋒時段即易塞車，工務局長陳世仁表示，早期建設時因經費不足，側車道遇三爺溪、交流道時即形成斷點，隨著周邊地區發展，市府於二○二一年即進行台八六線側車道延伸拓寬的規劃，範圍自南區萬年路四○六巷至關廟區南雄路二段八七五巷，串聯「台八六線跨越台十九甲線銜接國道三號工程」，期完善台南生活圈交通路網。

    陳世仁說，目前可行性研究已完成，希望爭取中央經費補助，在南科四期開發及產業進駐之前，先完成相關交通建設。林俊憲表示，台八六道路系統負載量快速增加，希望儘速打通側車道斷點，改善區域交通瓶頸。市議員郭鴻儀也認為，側車道延伸拓寬有助於紓解台八六交通壅塞情形，以及後續道路養護時配套改道。

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