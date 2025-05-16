《台南》孔蓋藏府城故事 北區「十二花神」啟用

「三老爺宮—十二花神」特色污水孔蓋。 （台南市府提供）

2025/05/16 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕孔蓋裡有台南故事！北區「三老爺宮—十二花神」主題的特色污水孔蓋，讓民眾漫步巷弄，探索這些融合歷史與藝術的孔蓋，感受在地文化的魅力。

三老爺宮正殿花卉化為孔蓋圖案

昨日啟用儀式，由副市長趙卿惠主持，她表示，污水下水道建設雖不顯眼，卻是提升居家環境與河川生態品質的重要工程，市府持續支持推動污水建設，同時透過結合美化市容的特色污水孔蓋，成為認識在地歷史文化的新途徑。

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三老爺宮位在北區，為鎮北坊的開臺聖地，其正殿獨特的「十二花神」壁畫由畫家薛明勳繪製，為全國廟宇中罕見的藝術珍品。設計團隊採用花卉意象，將「十二花神」中的花卉元素轉化為孔蓋圖案，展現宗教文化的尊重與創意的結合。

水利局3年內續推12款特色孔蓋

目前已設置四款特色孔蓋，有正月梅花—柳夢梅、二月杏花—楊貴妃、三月桃花—楊六郎、四月薔薇—張麗華，共計設置四十處，分布於北區的北華街、裕民街、長北街及周邊巷弄。

南市府水利局與在地文史工作者合作，自二○二○年起，推動特色孔蓋計畫，已在普濟殿、永樂市場、蝸牛巷等地設置十三款特色孔蓋，將地方歷史典故圖像化，讓街道成為文化的展示平台。

水利局長邱忠川表示，「三老爺宮—十二花神」孔蓋的推出，延續文化創新的精神，預計未來三年內，將陸續推出十二款特色孔蓋，進一步豐富北區的文化景觀。民眾不妨利用週末假期漫遊台南，親自走訪這些藏在腳下的文化寶藏，感受府城的詩意空間、信仰文化與風土之美。

「三老爺宮—十二花神」特色污水孔蓋，昨日舉行啟用儀式。 （台南市府提供）

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