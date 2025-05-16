《台南》智慧機器人產業聚落 落腳柳科園區

即將完工的沙崙科學城資安大樓B棟，將成為「智慧機器人研發中心」。（台南市府提供）

2025/05/16 05:30

行政院會宣布籌編200億打造台灣最大機器人量產基地

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院會昨日拍板宣布「智慧機器人產業聚落」，落腳柳營科技園區三期，國科會與國發會將各籌編一○○億元推動相關計劃，打造台灣最大的機器人量產基地。

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市長黃偉哲表示，柳營科技園區前兩期園區已幾乎滿載，此次第三期啟動，開發面積約八十七．三一公頃，將提供五十二．五二公頃產業用地，配合賴清德總統大南方新矽谷的計畫，結合國科會、經濟部等產官學研的力量，在柳營發展產業聚落，柳營科技園區將成為台灣最大的機器人量產基地。

啟動柳科第3期提供52.52公頃用地

國發會昨於行政院會報告「AI新科技─智慧機器人計畫」，行政院長卓榮泰宣布將透過跨部會合作，推動「智慧機器人產業推動方案」，國科會未來四年將編列一○○億元相關預算，國發會也將運用國發基金十年投入一○○億元協助產業創新，推動國內智慧機器人發展，打造本土智慧機器人新創品牌公司。

黃偉哲表示，台南的產業條件成熟，在機器人的「大腦」，晶片製造上有美光的高頻寬記憶體與台積電的先進封裝，在機器人的「眼睛、四肢與關節」，台南也有電腦視覺、傳動元件、線性滑軌等隱形冠軍產業，足見台南具備發展機器人產業的完整供應鏈，未來可串連台南優勢產品，為醫療、工廠、農業等缺工產業，導入智慧機器人多元運用。

沙崙、六甲建構機器人完整生態系

黃偉哲說，市府同步建構機器人完整生態系，將與國科會在沙崙合作設立「智慧機器人研究中心」，同時也將與經濟部工研院合作，在六甲設立「智慧機器人創新與應用研發中心」，對應產業與社會實際需求，推動技術移轉與應用。

對於台南成功爭取到國家重大建設，黃偉哲表示，人工智慧、無人機、機器人都是下一世代改變世界面貌的科技產品，可望帶動台南溪南溪北整體經濟發展，邁向智慧產業新時代。

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