竹北大師講堂50場 推廣生活美學

竹北大師講堂首場次以「市民料理」為題，昨於竹北市民活動中心北崙館開課。 （記者廖雪茹攝）

2025/05/16 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「二○二五竹北大師講堂」今年推出五十場次免費課程，首場「1+1味蕾專場」以「市民料理」為題，昨於竹北市民活動中心北崙館開課，邀請知名主廚吳秉承父子檔，聯手竹北市長鄭朝方和代表會主席林啟賢，運用新竹名產米粉及拔仔窟烏魚產銷班的新鮮白蝦，料理出色香味俱全的地方美味。

首場知名主廚教美味料理

鄭朝方表示，「竹北大師講堂」以多元形式為市民注入知識與生活美學的力量，同時活化各里集會所推廣終身學習。他說，第二場為國際鋼琴大師嚴俊傑與知名YTR我是江老師聯袂的「音樂專場—生活有樂事：黑白鍵與指間的對話」，五月廿四日於遠東百貨竹北店八樓合奏共鳴，五月十六日中午十二點卅分 https://reurl.cc/vQKrvN報名。

請繼續往下閱讀...

「竹北大師講堂」五十場次免費課程，內容涵蓋幸福心靈、美學生活、教育養成、與市民動動等系列。第一階段邀請重量級攝影大師陳博文、翻轉教育神老師沈雅琪、生活時尚網紅宅女小紅、以旅行語彙說生活的旅行沙舟 張J等。講座資訊將陸續於竹北市公所臉書粉專發布。

另外，新竹縣《家有準大人》系列公益親職講座，攜手四位教養作家推出四場聚焦青春期溝通與教養的免費親職講座，詳洽新竹縣家庭教育中心與新竹縣有智一同未來教育發展協會臉書粉專。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法