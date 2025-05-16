耶誕活動遭疑提高金額 竹市府：將撤標案

新竹市議會時力黨團質疑新竹市府年底耶誕活動標案提高金額，要求撤案。 （時力黨團提供）

2025/05/16 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府上週上網招標今年度耶誕活動，招標金額提高到一一五○萬，超出去年議會刪減後通過該活動的八百萬預算。市議會時代力量黨團昨天抨擊高虹安市府藐視議會決議、違反《預算法》規定，要求市府撤下該標案，回歸預算相關規定。

避免爭議 市府將重整預算結構

市府城銷處表示，有關「二○二五新竹市國際IP暨聖誕活動委託專業服務案」經費運用，市府基於活動整合效果，將兩案合併辦理，並無違反《預算法》第六十三條所定「不得以其他計畫經費流用」規定。但對合併執行方式可能引發外界對活動總經費增加的疑慮，為避免爭議，市府將撤回標案，並針對活動內容與預算結構重新檢討與調整。

請繼續往下閱讀...

市議員林彥甫說，議會審議一一四年度預算時，多數議員認為，市府將耶誕活動預算從一一三年度的五百六十萬提高到一千萬太多，決議刪減兩百萬，最終通過八百萬預算。然市府上網招標的標案金額卻高達一一五○萬，比議會通過的預算多出三百五十萬，明顯違反預算法中明訂，遭刪減的預算不得流用規定。

若活動經費不足 可提追加預算

林彥甫批，高虹安市府掛羊頭賣狗肉，擅自把國際IP跟聖誕活動合併變成「國際IP暨聖誕活動」，電玩圖像IP直接被消失，是藐視議會，也無視要推廣科技與電玩產業的計畫目標，要求高虹安市府立即撤下該耶誕活動標案，耶誕活動就耶誕活動、國際IP觀光推廣就應維持結合電玩IP圖像，不應違法合併。

市議員廖子齊指出，市府此次耶誕節活動標案金額超過議會決議通過的八百萬，明顯違反《預算法》規定，市府擅自變更活動名稱、巧立新名目，試圖變相增加預算金額，是踐踏民主的制衡機制。若市府認為原預算不足，應依《預算法》第七十九條規定，提出追加預算案，經議會審議通過後，方可執行相關支出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法