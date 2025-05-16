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    白沙屯拱天宮吸客 議員籲推觀光巴士

    白沙屯拱天宮香火鼎盛，人氣高。（資料照）

    白沙屯拱天宮香火鼎盛，人氣高。（資料照）

    2025/05/16 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮香火鼎盛，年度造訪逾三百萬人次，為全縣最高。縣議員陳品安、林寶珠昨天總質詢時皆建議縣府，推動高鐵苗栗站到拱天宮間的假日觀光巴士路線；縣府交通工務處、文化觀光局回覆，將研議以幸福巴士或台灣好行方式規劃爭取推動。

    文觀處：研議由高鐵站發車串聯

    陳品安表示，白沙屯拱天宮媽祖南下北港朝天宮進香，報名人數一年比一年多，今年更多達近卅三萬人，而且不只進香期間，如今連假日都湧入大量民眾參拜。此次進香期間，交通部在高鐵苗栗站和白沙屯拱天宮間設置點對點直達接駁車，頗受民眾好評，建議縣府參酌交通部的做法，爭取開辦週末假日高鐵苗栗站和白沙屯間的觀光巴士路線。

    林寶珠指出，白沙屯媽祖進香有後龍山邊媽祖同轎共行，也打響山邊媽祖知名度，加上縣府已獲觀光署核定「天空之丘．白沙聖域」大型觀光建設計畫，要從後龍好望角串聯沿途景區至白沙屯拱天宮，建議縣府能比照南庄鄉，爭取台灣好行行駛，推動觀光發展。

    交通工務處長古明弘表示，可採行跨鄉鎮「幸福巴士」計畫，將會與通霄鎮公所、白沙屯拱天宮共同研議，向公路局爭取經費。文化觀光局長林彥甫說，縣府曾評估台灣好行可行性路線，規劃由高鐵苗栗站、台六十一線赤土崎匝道、後龍好望角、白沙屯拱天宮牌樓、台鐵白沙屯車站，將與交工處討論最適合的方式。

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