為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    景點優化啟動 通霄沙灘藝術節7/12登場

    通霄沙灘藝術節去年吸引32萬人次，今年優化海水浴場盼再「吸客」。圖為去年作品。（資料照，記者蔡政珉攝）

    通霄沙灘藝術節去年吸引32萬人次，今年優化海水浴場盼再「吸客」。圖為去年作品。（資料照，記者蔡政珉攝）

    2025/05/16 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣府去年首度於通霄海水浴場舉辦通霄沙雕藝術節，六十五天吸引三十二萬人次造訪，重現早年通霄海水浴場熱鬧人潮盛況，縣府表示，今年將持續舉辦，活動時間敲定為七月十二日至九月十四日，將展開通霄海水浴場景點優化工程，請大眾拭目以待。

    廣邀國內外沙雕名師參與 加強宣傳

    縣府文化觀光局表示，去年為期六十五天的通霄沙雕藝術節，共吸引三十二萬人次造訪，觀光效益佳，今年持續辦理，且擴大沙雕藝術主題，邀請亞洲、歐洲、美洲等國內外沙雕名師參與，同時加強宣傳，讓全國遊客能知曉通霄沙灘藝術節舉辦訊息，進而吸引更多遊客造訪。

    文觀局說，通霄海水浴場因應沙灘藝術節，也展開景點優化工程，內容包括電力系統更新、川廊鋪面改善、景觀燈建置、海灘飛石步道、夜間智慧照明系統、導覽牌與解說系統、改善攤販區域鋪面、建置休憩座椅等。

    改善川廊、攤區鋪面 夜間智慧照明

    通霄沙灘藝術節去年舉辦時，策展人指出，通霄海水浴場因沙灘三面受保安林地環繞，擁有屏障，為全國少數擁有保安林「護衛」的沙灘；另外，展區沙灘距離潮間帶遠，同樣不易受到海水倒灌破壞，是全國少見適合沙雕的場地。

    通霄沙雕藝術節去年主題為「山上的孩子遇見海」，邀請曾榮獲世界沙雕賽冠軍的日本籍沙雕師保板俊彥，及韓國籍沙雕師等，透過精湛技藝刻畫出十五件沙雕作品，包括客家方嘴獅、客家圓樓戲曲推廣中心、客家三合院與油桐花、採茶青年，還有媽祖與千里眼、順風耳等沙雕，呈現苗栗山海特色及豐富多元的文化底蘊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播