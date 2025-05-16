景點優化啟動 通霄沙灘藝術節7/12登場

通霄沙灘藝術節去年吸引32萬人次，今年優化海水浴場盼再「吸客」。圖為去年作品。（資料照，記者蔡政珉攝）

2025/05/16 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣府去年首度於通霄海水浴場舉辦通霄沙雕藝術節，六十五天吸引三十二萬人次造訪，重現早年通霄海水浴場熱鬧人潮盛況，縣府表示，今年將持續舉辦，活動時間敲定為七月十二日至九月十四日，將展開通霄海水浴場景點優化工程，請大眾拭目以待。

廣邀國內外沙雕名師參與 加強宣傳

縣府文化觀光局表示，去年為期六十五天的通霄沙雕藝術節，共吸引三十二萬人次造訪，觀光效益佳，今年持續辦理，且擴大沙雕藝術主題，邀請亞洲、歐洲、美洲等國內外沙雕名師參與，同時加強宣傳，讓全國遊客能知曉通霄沙灘藝術節舉辦訊息，進而吸引更多遊客造訪。

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文觀局說，通霄海水浴場因應沙灘藝術節，也展開景點優化工程，內容包括電力系統更新、川廊鋪面改善、景觀燈建置、海灘飛石步道、夜間智慧照明系統、導覽牌與解說系統、改善攤販區域鋪面、建置休憩座椅等。

改善川廊、攤區鋪面 夜間智慧照明

通霄沙灘藝術節去年舉辦時，策展人指出，通霄海水浴場因沙灘三面受保安林地環繞，擁有屏障，為全國少數擁有保安林「護衛」的沙灘；另外，展區沙灘距離潮間帶遠，同樣不易受到海水倒灌破壞，是全國少見適合沙雕的場地。

通霄沙雕藝術節去年主題為「山上的孩子遇見海」，邀請曾榮獲世界沙雕賽冠軍的日本籍沙雕師保板俊彥，及韓國籍沙雕師等，透過精湛技藝刻畫出十五件沙雕作品，包括客家方嘴獅、客家圓樓戲曲推廣中心、客家三合院與油桐花、採茶青年，還有媽祖與千里眼、順風耳等沙雕，呈現苗栗山海特色及豐富多元的文化底蘊。

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