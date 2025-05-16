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    首頁　>　生活

    《新北》男校長性騷女學生 到處主張清白

    2025/05/16 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市某國中男校長遭控涉嫌觸碰女學生肩膀性騷擾，聲稱為該校生的指控者表示，校長毫無悔意，無視處理流程的保密原則，到處向教師主張清白，造成當事學生二度傷害。教育局表示，經過調查，校長有觸碰學生肩膀、手臂，性騷擾成立。校長聲明則指出，公開活動中疑似輕拍肩膀導致學生不適，對此感到抱歉，已提供新事證資料，爭取案件重啟調查。

    指控者說，該名校長涉嫌性騷擾學生、毫無悔意，到處向學校老師透露，聲稱自己沒有，還去詢問畢業生知不知情，造成當事人二度傷害，教育局未懲處校長，還讓校長續任。

    教局︰性騷成立 校長稱爭取重啟調查

    教育局回應，市府去年十二月接獲陳情後啟動調查，確認校長有觸碰學生肩膀、手臂，調查結果性騷擾成立，已通知當事人並要求校長接受心理輔導、性平課程，同時申誡一次。針對社群貼文反應疑似有違反保密狀況，將另案調查。

    校長發表聲明表示，二○二二年十一月在一場公開活動為學生加油時，「過程中疑似因輕拍肩膀碰觸讓學生感到不適，我感到非常抱歉」，即使沒有任何不當意圖，他仍然應該站在對方的立場，檢視並修正自身行為。

    這名校長提到，案發當下有許多教職員在場，已提供新事證，盼釐清事實、讓案件有機會重啟調查。

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