黃金博物館 518博物館日免費

2025/05/16 05:30

〔記者俞肇福、董冠怡、陳奕劭／新北報導〕五月十八日為國際博物館日，新北市立黃金博物館將於明、後天推出博物館日系列活動，有「礦山健走趣學習單」、「低碳得好禮」、「館館合作行動書車展演」及藝文表演等，十八日當天免費參觀。

黃金博物館館長林文中表示，民眾可至遊客中心領取學習單，依序至各館挑戰後，至金屬工藝館兌換精美小禮；以黃金博物館摺頁集齊紀念章，將照片上傳至黃金博物館臉書粉專「集章贈好禮抽獎留言區」，有機會抽中「文化體驗探險卡牌組」。另外，鼓勵民眾綠色旅遊，到金屬工藝館出示環保杯，可參加摸彩。

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新北市立圖書館泰山分館即日起至六月十五日，舉辦「將生活譜寫成詩」家庭共讀活動，規劃「讀童詩玩手作」、「詩是生活的樂譜」主題書展及「吾愛吾家」療心電影院等。全市各分館也推出「閱讀愉家」家庭借閱活動，五月至六月持新北市立圖書館家庭借閱證，每月借閱實體圖書累計十五本以上，可抽五百元禮券。

另外，「中和藝文樂，立蛋慶端午」將於明天（十七日）上午九點卅分至十二點卅分在中和區福和宮廟埕舉行，帶來學校藝文表演、趣味立蛋與彩繪DIY，捐發票還能兌換應景福氣粽。

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