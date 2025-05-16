板橋府中「遊龍天橋」 分階段拆除

板橋府中地區遊龍天橋將分階段拆除，預定今年底完工。（記者黃子暘攝）

2025/05/16 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋府中地區遊龍天橋二○一○年竣工，過去因手扶梯常故障，維護經費高昂，去年十月又發生附設電梯墜落事故，造成二人重傷，引起天橋存廢的討論，市府與民代會勘後，決議分階段拆除，預定今年底完工。

養護工程處表示，地方民代及各單位對天橋拆除有共識，交通局評估，天橋下方平面行人穿越縣民大道的通行動線已完備，將接續啟動拆除及人行廣場復舊規劃設計作業，初估工程費用約一千五百萬元。

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市議員劉美芳說，遊龍天橋早年為提升行人安全設置，但現今主流交通理念是「以人為本」，應拆除不合時宜的設施，她幾年前建議將使用率低的遊龍天橋拆除，否則每年要投入大量維修經費，不符財政效益，樂見市府願正視問題，拆除工程預估需四個月至半年，應配合調整交通動線，並以夜間施工方式，降低交通衝擊。

市議員石一佑表示，遊龍天橋是板橋人的回憶，多年來爭議不斷，除了外觀設計褒貶不一，手扶梯也容易故障，維修不易且費用高昂，後來又發生電梯墜落意外，因涉及司法問題被區公所封閉，如今獲地方共識將拆除，她要求拆除工程注意交通安全，規劃完整期程、安全維護及原地復舊計畫，妥善運用空間。

市議員黃淑君認為，遊龍天橋設施老舊且使用率低，拆除後可以轉型為展演平台、市集空間、文化特區或農創攤位等；因府中商圈人流密集，拆除工程務必做好平面的行人穿越道、交通號誌、動線引導等配套措施，避免影響交通安全。

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