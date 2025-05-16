結合火焰 碧潭水舞季5/24起越夜越美

「碧潭水舞季」提供「轉動騎激」世壯運體驗設施，民眾可坐上模擬自行車，創造個人專屬水舞秀。圖為示意圖。（新北觀旅局提供）

2025/05/16 05:30

活動至7/6 「水火同源」每晚演出

〔記者陳奕劭／新北報導〕五月廿四日到七月六日晚上到新店碧潭風景區走走，能欣賞「水火同源」的特殊美景。新北市政府舉辦水舞展演，安排三百秒煙火秀、端午市集、火舞演出、在地導覽，各局處也規劃活動，加上世壯運體驗設施「轉動騎激」，讓碧潭的夏夜多采多姿。

「轉動騎激」 創造個人專屬水舞秀

市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，「碧潭水舞季」五月廿四日至七月六日每晚六點卅分至九點演出，每半小時一場，結合水舞與火焰，帶來視覺震撼，現場提供「轉動騎激」世壯運體驗設施，民眾可坐上模擬自行車，創造個人專屬水舞秀。

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點亮碧潭夜空 4天300秒煙火秀

三百秒煙火秀將於五月廿四日晚上七點五分、六月四日、六月十八日與七月五日晚上八點綻放，點亮碧潭夜空。端午連假（五月卅日至六月一日）舉辦特色市集，「彤之燁火舞集─台灣女子火舞團」與「發條娃娃表演藝術團隊」將於五月卅一日展現武術與民俗技藝。

楊宗珉說，新北市文史學會每週六規劃「碧潭右岸水文化歷史巡禮」與「碧潭左岸和美山步道」文史巡禮，今天下午二點開放報名。經濟發展局與DCC碧潭廣場推出「打卡享樂幸運抽」與「加入會員抽折價券」，安排魔術、丑劇與雜耍；農業局每週日下午一點至晚上九點舉辦「農夫市集」，邀請在地小農促銷新鮮農產。

另青年局將於六月下旬辦理「未來生活節」青創市集；原住民族行政局五月廿四日、六月七日、六月廿一日規劃「烏來走讀部落小旅行」；新店區公所六月廿四日與七月一日舉辦「生態志工導覽」，暢遊碧潭水岸與和美山；新北市立圖書館將於六月七日與七月五日派出「行動書車」，借書送免費DIY活動；水利局將在YouTube直播推廣「碧潭堰生態魚道」知識。

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