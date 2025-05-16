湧蓮寺捐建公益大樓 明年10月完工

蘆洲區湧蓮寺慨捐六．六億元協助新北市府興建慈善公益大樓，預計明年十月完工。 （記者黃子暘攝）

2025/05/16 05:30

將設蘆洲第二座運動中心與托老、托幼、表演廳、圖書室

〔記者黃子暘／新北報導〕蘆洲區湧蓮寺慨捐六．六億元協助新北市府興建地上十層、地下三層的慈善公益大樓，內有蘆洲第二座國民運動中心及托老、托幼、表演廳及圖書室等，市長侯友宜昨天偕同湧蓮寺主任委員陳宏昌等人視察工程進度，侯肯定湧蓮寺熱心公益，要求工務局在明年十月如期如質完工。

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廟方捐贈6.6億 工程總經費約16億

侯友宜表示，湧蓮寺是地方信仰中心之一，寺方慨捐六．六億元善款，是他在新北服務以來的最大筆捐款，湧蓮寺具體實踐觀世音菩薩的慈悲救苦精神，里長等地方民眾建議在公益大樓內設置活動中心，市府正在規劃調整，盼公益大樓不只提供長照服務，也提供長輩的活動據點。

捷運三民高中站出口旁 設連通道

工務局長馮兆麟、新建工程處長簡必琦指出，寺方捐款後委託市府興建慈善公益大樓，工程總經費約十六．○三億元，已在二○二三年二月開工，預計明年十月十五日竣工，公益大樓位於捷運三民高中站的出口旁，原為停車場，未來是新北首座結合托老、托幼、表演廳及圖書室的運動中心，地下層也提供五百個機車停車格及八十五個汽車停車格，並設置前往捷運的連通道。

體育局長洪玉玲表示，市府在人口達廿五萬人以上的行政區，推動第二運動中心建設，除了在湧蓮寺公益大樓設置蘆洲區第二座國民運動中心，位於光復高中校地內的板橋區第二運動中心正在興建，預計明年底完工；新莊區第二運動中心規劃於文高一用地解編後的公園兼體育場用地，預計二○二七年興建，三重區第二運動中心暫時規劃於三重果菜市場都市更新案的公益空間。

她指出，中和、新店的人口數也符合第二運動中心的建設門檻，但兩區的選址尚未有著落，正在尋找符合所需面積、交通便利、區位發展等指標的合適位址。

對於三重區第二運動中心擬規劃於三重果菜市場都市更新案的公益空間，市議員顏蔚慈認為，三重果菜市場都更案牽涉蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案的銀河灣計畫，市府握有「市場遷建蘆洲」或「現地改建」的主動權，不能只有興建第二運動中心卻不見推動都計的具體行動，也不能因為有多餘空間就將第二運動中心塞入，設置地點應平均分布。

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