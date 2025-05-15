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    竹市機車駕訓補助 每人最高2100

    新竹市機車駕訓補助開跑，首波補助三百名，每人最高可獲二千一百元。 （記者洪美秀攝）

    新竹市機車駕訓補助開跑，首波補助三百名，每人最高可獲二千一百元。 （記者洪美秀攝）

    2025/05/15 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府昨天與交通部公路局新竹區監理所、新竹客運駕訓班及竹市五所大學合作，舉辦機車駕訓補助起跑活動，即日起設籍竹市的市民及在竹市就學的學生，可到新竹客運駕訓班考取機車駕照，享有市府加碼補助。第一波補助三百名，每人最高可獲兩千一百元，名額有限。

    市民及在竹市就學學生 均可申請

    市府交通處表示，此次擴大推廣計畫分兩波，第一波補助三百名，每人最高可獲得兩千一百元（交通部一千三百元、市府五百元、駕訓班三百元）；第二波補助三百名，每人補助一千八百元（交通部一千三百元、市府五百元）。考照後，民眾可再報名參加交通部全額補助一千兩百元的道路安全駕駛訓練，無需額外負擔費用。

    根據交通部公路局統計，參加機車駕訓者違規風險降低五十九％，肇事風險降低卅六％，顯示駕訓課程能有效提升騎士安全意識及駕駛技能。

    竹市擁有五所大學，每年約有五千名新生及外籍生，學子多半剛滿十八歲，準備考取機車駕照。據二○二四年事故資料，機車事故佔整體交通事故的八十一％，其中十八到廿四歲機車族群受傷人數高達卅八％。

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