518博物館日 三義木雕館免費參觀

十八日當日，三義木雕博物館免門票入館參觀。 （三義木雕博物館提供）

2025/05/15 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕響應五一八國際博物館日，苗栗縣三義木雕博物館將於十八日當日開放免門票入館參觀，縣府文化觀光局表示，今年適逢三義木雕博物館創館卅週年，推出精選館藏木雕作品及歷屆木雕競賽的得獎經典作品及薪傳創作營學員的精彩創作，邀請民眾前往欣賞。

文觀局表示，三義木雕館第一個十年是扎根期，第二個十年是茁壯期，第三個十年則是拓展期。創館卅年特展，也運用了棕色、黃色、藍色三種顏色，來象徵各階段的特色與精神，從館外延伸到展區，提供觀眾不同的視覺感受；此次特展除了精選館藏木雕作品，也包括歷屆木雕競賽的得獎作品、薪傳創作營學員的精彩創作，還有多年來木雕館在推廣與傳承木雕技藝過程中累積下來的寶貴成果，邀請民眾一起來了解三義木雕的發展史。

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三義木雕館一館一、二樓展出歷屆木雕競賽得獎作品、木雕藝術薪傳創作營學員作品以及館務發展累積成果；三義木雕協會於二館三、四樓展出「精雕細鑿．三義獻藝—苗栗縣三義木雕協會會員聯展」，台灣木雕協會於一館地下一樓展出「永續—台灣木雕協會會員聯展」。相關訊息可上木雕館官網查詢。

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