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    苑裡、造橋衛生所重建 分獲補助7250萬

    苑裡鎮立圖書館旁的衛生所將移地重建。（記者蔡政珉攝）

    苑裡鎮立圖書館旁的衛生所將移地重建。（記者蔡政珉攝）

    2025/05/15 05:30

    2建物均逾30年 耐震力不足

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮衛生所、造橋鄉衛生所因目前建物使用年限已超過三十年，縣府爭取衛生福利部國民健康署補助，各獲得核定七千二百五十萬元經費重建，其中，造橋鄉衛生所將原地重建，苑裡鎮衛生所將搬遷至苑東里新建，且兩地衛生所重建後，將規劃整合幼兒照顧資源，可望開創苗縣衛生局與社會處兩局處資源整合先例。

    縣府衛生局表示，因造橋、苑裡兩地衛生所使用年限已久，建築物耐震等能力不足，加上衛福部盤點各衛生所狀況後，兩地衛生所各獲得核定七千二百五十萬元補助重建。其中，苑裡鎮衛生所現址因基地空間小，難以應付未來與社會處資源整合後所需，另由縣府花費二千餘萬向國產署購地，新址位於苑裡鎮苑東里，而造橋鄉衛生所則因空間足夠採取原地重建。

    規劃整合幼兒照顧資源

    縣府社會處指出，縣府積極推動公共幼兒托育服務，因此，社會處也與衛生局討論將資源整合，盼能運用新建衛生所空間，規劃設置小型親子館、臨時幼兒托育等，讓民眾前往衛生所接受服務時，親子也能就近使用新廳舍空間，相關計畫仍在討論中。

    除了縣府衛生、社會兩局處評估中的幼兒照顧等資源整合，造橋鄉長徐連斌表示，由於造橋鄉老年人口多，建議也可納入銀髮族照顧等資源，讓長者前往衛生所接受相關服務時，也能得到更充分的老人福利照顧。

    縣議員陳品安昨在縣議會針對業務單位工作報告時也提到此議題，她認為，位於苗栗縣南部的苑裡、通霄地區缺少親子館等大型建設，也建議縣府可考量未來苑裡鎮衛生所新建後空間納入相關服務。

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