世壯運17日開跑 新北觀賽集點抽iPhone16

2025/05/15 05:30

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕雙北世界壯年運動會將在五月十七至卅日登場，民眾可免費進場觀賽，為鼓勵民眾踴躍入場為選手加油，新北市府推出應援好康活動，包括「觀賽集點抽iPhone16」、百萬新北幣限量送，每天進場送限量應援毛巾、加油棒和壯寶小物等。

市府體育局長洪玉玲表示，世壯運在新北市共有廿二處場館（包含閉幕典禮地點新北市立美術館），比賽期間民眾入場為選手加油、加入體育局官方LINE帳號，即可參加「觀賽集點抽iPhone16」集點活動，每人每日於每處競賽場館限集點一次，首次成功集點者可另獲得一次線上刮刮樂機會。

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體育局說明，活動獎項包括二支iPhone16、Apple Watch、商品禮券及世壯運周邊商品；凡進場觀賽並註冊「新北行動支付」APP，每人限領一次一百點新北幣，可用於折抵消費，詳情至「新北運動聚點」粉專查詢。

此外，新北在地商圈、百貨商場與特色店家推出消費折扣、購物滿額贈等優惠，還有「現金券週週領」活動，選手（含隊職員、帕拉助理員、十二歲以上陪同者）每週可領取六百元電子現金券，包含商圈、商場百貨、特約店家現金券各二百元，優惠詳情可至世壯運專區查詢。

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