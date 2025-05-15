工業區違法排放 新北議員批去年取締僅4件

2025/05/15 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員陳世軒昨質詢表示，新莊頭前重劃區及鄰近工業區惡臭頻傳，工業區去年取締違法排放竟只有四件，又因舉證不易難以開罰，除要求環保局檢討改善，並建議衛生局提供周邊居民免費肺癌篩檢。環保局副局長陳美玲說，全市設置九五○處微型空氣品質感測器，每年滾動調整；衛生局長陳潤秋表示，將研議肺癌篩檢補助。

環保局︰全市設950處空品感測器

陳世軒指出，空氣污染檢舉不易，即便民眾錄製蒐證影片，待環保人員到場時，廢氣往往已排放完畢或暫停排放，市府去年對工業區違規排放僅開罰四件，遠低於民怨陳情、通報數，長期暴露空污恐增加罹患肺癌風險。

請繼續往下閱讀...

他認為，新北市現有的空品微型感測器多建置在五股工業區，建議環保局依污染疑慮與人口分布滾動式調整點位，動態配置在頭前重劃區、頂崁工業區、化成工業區等熱點。

環保局表示，市府除受理民眾陳情，也針對高污染工廠及行業別主動稽查，去年違反空氣污染防制法共裁處三三八件，每年依據環境因素、監測標的、污染源，並視工業區排放情形、民生活動、敏感族群及陳情案件等需求，調整微型感測器點位。

此外，陳世軒提及，肺癌早期發現的五年存活率有九成，建議新北市參考桃園市擴大肺癌篩檢政策，擬訂低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢草案。

陳潤秋回應，肺癌篩檢仍有微量輻射，中央針對重度吸菸者、具肺癌家族史的部分民眾提供免費LDCT篩檢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法