新北520結婚登記熱門 善用「指定生效日」

在指定期間完成登記，並指定五月二十日為結婚生效日者，各戶所準備婚禮小物要送給新人。 （新北市民政局提供）

2025/05/15 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕二○二五年五月廿日的諧音為「愛你愛我我愛你」，成為新人登記結婚的熱門日期之一，新北市政府提供「指定結婚生效日」服務，建議準新人提前在五月十五、十六、十九日至戶政事務所辦理結婚登記，並指定五月廿日為生效日；使用這項服務並指定在五月廿日生效者，可自動獲得精美禮品抽獎活動的資格。

民政局長林耀長表示，二月十四日、三月十四日及五月廿日等日期，一向是登記結婚的高峰，新北市去年五月廿日有六百多對新人完成結婚登記，為年度對數最多的結婚日，善用「指定結婚生效日」服務，提前三個工作日至戶政事務所登記，可避免大量人潮，並在理想日期成婚；此外，為讓新人登記時更有儀式感，各戶所也更新結婚背板，融入浪漫元素與地方特色。

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民政局補充，為推廣指定結婚生效日服務，推出「二○二五就是要愛你愛我抽獎活動」，上述期間完成結婚登記，並指定五二○為生效日者，自動獲得抽獎資格，各戶所也準備婚禮小物送給符合資格的新人，並額外提供一百份抽獎禮，包括新北好孕「金鏟（產）子」、文創品等。

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