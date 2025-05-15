宗教文化加時尚 新北「潮盛新莊」16日登場

「潮盛新莊」活動於5月16至6月22日登場，活動亮點之一為5月24日「廟街潮時尚」跨界走秀。（記者黃子暘攝）

2025/05/15 05:30

24日「廟街潮時尚」 設計師潘怡良操刀 40套廟宇元素秀服走秀

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市「新莊廟街」興起於清朝康熙末年，至今已有三百多年歷史，市府將於五月十六日至六月廿二日推出新莊廟會文藝品牌活動「潮盛新莊」，結合宗教文化與時尚，盼百年老街再現風華；其中五月廿四日「廟街潮時尚」跨界走秀在新月廣場舉行，邀請「針織女王」設計師潘怡良操刀四十套專屬秀服，融合官將首等宗教元素，另規劃展演、展覽、集章等活動。

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300年新莊廟街改善 展新風貌

市府副秘書長龔雅雯指出，新莊廟街承載地方信仰與生活記憶，是新莊人重要的文化場域，市府盼藉由「新莊百年風貌整合計畫」，結合軟、硬體資源，跨局處推動空間與動線改善，並輔導特色店家，納入青年參與等工程，使百年老街展現新風貌，吸引年輕族群目光。

新月廣場舉行 有DJ、歌手表演

文化局長張䕒育表示，「潮盛新莊」活動將於五月十六日至六月廿二日登場，亮點之一為五月廿四日「廟街潮時尚」跨界走秀，展出由潘怡良取材自神將威儀、鼓藝節奏、北管樂韻等元素設計的四十套服裝，藉由宗教信仰、民俗圖騰與時尚融合，帶來傳統與潮流交融的展演；活動當天下午五點半在新莊新月廣場登場，現場也有DJ、歌手表演、市集與廟街踩街活動。

特色地點集章 可兌換文創品

此外，系列活動之一的特展「祭典中的ㄈㄨ碼」自五月十六日至六月十二日在林協記文化館登場，以祭典「祈福、服飾、符令」為主題展出，帶領民眾了解新莊廟街與新莊大拜拜文化；展覽期間規劃集章活動，於十二處廟街特色地點設置集章點，集滿四個章可兌換限量文創品。

張䕒育說，六月七日新莊慈祐宮與武聖廟接力舉辦廟街展演活動，邀請新西園掌中劇團、戲鈴人扯鈴隊、戲箱文化群口相聲、禾一文化傳承舞團等參與演出，當日起在新北青創新莊膠囊工作站推出「官將首的時尚傳藝」特展，展出「廟街潮時尚」專屬服飾。

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