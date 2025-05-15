新北拚生育率 「好孕補助三連發」7月上路

新北市推出「好孕補助三連發」政策，將從七月一日起上路，希望幫助更多家庭一圓生育孩子的夢想。（記者賴筱桐攝）

2025/05/15 05:30

包括解凍卵費3萬、醫療性凍卵7萬、男性凍精8千元

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣面臨少子化的危機，全國生育率已從二○二○年的○．九九‰下降到二○二三年的○．八七‰，「晚婚晚生」也日益普遍，新北市將從七月一日起推出「好孕補助三連發」政策，包括補助解凍卵費用三萬元、醫療性凍卵補助提高至七萬元、男性凍精補助八千元；對此，多位市議員肯定市府這項創新作為，但也建議放寬資格，不要限縮只有醫療性補助（罹癌者）才能申請。

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議員建議 不限只有醫療性補助

市府衛生局長陳潤秋昨天在市政會議報告說，目前台灣女性凍卵後的解凍比率僅約八％，新北市推出「解凍卵助好孕」政策，針對曾經凍卵、有配偶，並符合人工生殖法規定的四十四歲以下女性，提供一次性三萬元的解凍費用補助，用於人工生殖療程。

凍卵補助加碼 金額全國最高

此外，為協助罹癌或因治療而影響生育能力的女性，新北從去年七月起補助四十歲以下罹癌女性的醫療性凍卵費三萬元，至今有十一人申請，從今年七月起加碼補助至七萬元，包含六萬元的凍卵費與一萬元的保存費，金額是全國最高。

陳潤秋說，針對有同樣醫療需求（如癌症治療）的男性也納入補助對象，推出醫療性凍精補助八千元，幫助保存精子，留住生育的機會。

弱勢家庭6歲以下 免費打腸病毒疫苗

另外，即將進入夏季的腸病毒好發季節，新北市去年補助弱勢家庭的三歲以下嬰幼兒免費接種腸病毒疫苗，即日起擴大年齡層，六歲以下的弱勢家庭嬰幼兒全數納入補助，估計每年約有一千五百人受惠。

民代促中央訂定一致補助機制

新北市議會國民黨團書記長王威元、副書記長黃心華、財務長陳佳琪表示，少子化是國安危機，中央不能只喊口號，目前凍卵療程費用動輒八萬元到十二萬元，進入人工生殖階段還要再花費七至十萬元，對有需求民眾是沈重的財務負擔；市議員劉美芳認為，經濟壓力與高房價才是年輕人不敢生的主因，目前僅六縣市（新北、台北、桃園、新竹、苗栗、雲林）提供凍卵補助，但申請條件及補助金額不一，建議中央訂定全國一致的補助機制並納入非醫療性需求，與人工生殖法規銜接。

市議員張嘉玲也說，僅限制罹癌的女性才能申請，條件太嚴苛才導致申請人數少，畢竟多數的癌症患者仍以優先治療癌症為主，恐無多餘的心思凍卵，顯示市府不了解民情，建議放寬資格，不要限縮只有醫療性補助，否則政策美意將無法落實。

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