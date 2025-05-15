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    綠捷八德G03站 下行線隧道貫通

    八德區第2條潛盾隧道,於12日貫通，圖為潛盾機施工情形。（捷運工程局提供）

    八德區第2條潛盾隧道,於12日貫通，圖為潛盾機施工情形。（捷運工程局提供）

    2025/05/15 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園捷運綠線工程八德區G03巧克力站，至新闢道路南出土段下行線潛盾隧道，這個月十二日貫通，長度約四五六公尺，鑑於去年上行線潛盾鑽掘碰到超大顆粒卵礫石嚴重磨損切刃盤情形，這次潛盾機掘進至二百公尺處，將原本適合掘削砂泥岩的尖刃齒改為較平的刃齒，共更換一六八顆才順利完工，比上行線潛盾隧道少花了七個月的掘進時間。

    市府捷運工程局長劉慶豐說，捷運綠線第二條貫通的隧道，與去年十一月第一條貫通的隧道平行，鑑於去年第一條隧道鑽掘，潛盾機碰到超大顆粒卵礫石與泥岩複合地層，造成切刃盤嚴重磨損，施工團隊這次於潛盾機掘進至二百公尺處，就是地質從大南灣岩層轉為堅硬礫石地質的地點，在地底下狹小空間開艙，將原本適合掘削砂泥岩的尖刃齒改為較平的刃齒，以適應礫石層掘進，共更換一六八顆，使第二條潛盾隧道貫通的時間比第一條少花七個月。

    劉慶豐表示，綠線GC02標自G07桃園火車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，設有四座地下車站及三座通風豎井，隧道全長約十．五二公里，包含上、下行線，共有十條隧道，已貫通兩條，朝二○二三○年全線通車的目標邁進。

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