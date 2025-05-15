桃園發行12億公債 年利率1.6%完銷

桃園市發行社會住宅、捷運公債各六億元，全數標售。圖為綠捷工程。（捷運工程局提供）

2025/05/15 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃園市建設公債發行自治條例」去年六月經市議會三讀通過，授權市府在適當時機發行公債，財政局長歐美鐶昨在議會定期會工作報告時，證實市府於三月十八日發行社會住宅、捷運公債各六億元，在證券櫃檯買賣中心全數標售，款項已撥入社宅、軌道基金，發行公債為期兩年，年利率一．六％，比市場利率低，相較於向銀行借款，約可節省一千一百萬元利息，未來會視需求，評估是否持續發行公債。

財政局報告指目前桃市長、短期債務共三七五億元，人均負債一．六萬元，均為六都最低，財務狀況良好，議員王珮毓認為，既然如此，且依新版財政收支劃分法，桃市的統籌分配稅款除既有三六二億元，可獲新增二五九億元，為何要發行公債，豈不是自相矛盾？

請繼續往下閱讀...

議員黃瓊慧說，捷運、社宅工程都有中央補助，市府發行公債之舉可議，二○一五年苗栗縣政府就因建設舉債過度，爆發財政危機，甚至發不出公務員薪水；議員李宗豪提醒，公債就是舉債、向人民借款，市府必須做好財務規劃。

議員凌濤認為，發行十二億元公債，能省下一千多萬元利息，是好的開始，相較高雄、台北發行上百億元公債，桃園「太客氣了」。

歐美鐶答稱，社宅、捷運雖有中央補助，但仍有地方自籌款，部分是自償性債務，必須透過借貸取得後還款，發行公債目的是降低利息支出，事前須經公共債務委員會審查，市府會選擇利率低檔時發行，桃園是繼台北、新北和高雄後，第四個發行公債的縣市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法