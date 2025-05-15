新版財劃法明年上路 桃園議員憂影響補助款

新版財劃法實施，議員們擔心計畫型補助款會大幅減少，圖為捷運綠線G07站施工情形。 （記者謝武雄攝）

2025/05/15 05:30

統籌分配稅款可增加259億 市府：中央未來恐減少地方補助

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會定期會昨為財主單位工作報告，三黨議員質詢聚焦新版財政收支劃分法實施後，桃園市統籌分配稅款初估可增加二五九億元，市府財政局長歐美鐶表示，新版財劃法明年起實施，二五九億元只是估算，還是要看實際分配總額，未來可能沒有那麼多錢補助地方建設，減少補助的部分，還是不及增加的稅款。

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桃市整體預算仍會增加

歐美鐶說，明年各級政府預算會按新版的財劃法編列，財政部會在今年八月底公布各縣市政府的新版統籌款金額，但衡量中央稅收可能減少，計畫型補助款可能會減少，或要求地方負擔比例增加，不過因為新版的財劃法把餅做大，估計桃市整體預算仍會增加。

至於一般補助款是由行政院主計總處撥款，市府主計處長林世杰表示，今年中央總預算須由行政院自行調整刪減六三六億餘元，行政院尋求釋憲中，由於救濟結果未確定，中央將卅八．四億元補助款中的廿．六億元改列為未分配數，並視救濟結果作修正。

議員擔心失去的 比增加還多

議員彭俊豪質疑，統籌分配稅款雖增加二五九億元，但是中央的計畫型補助款恐會大幅減少，桃園市軌道建設多，經費負擔重，擔心「失去的比增加還多」；議員黃瓊慧、魏筠都認為，這兩年的計畫型補助款，桃市高達三、四百億元，新版財劃法實施後，很難再有這樣的補助；議員議員許家睿說，桃市統籌分配稅款看似增加比例是六都第一，但別忘了桃市重大建設齊頭並進，這樣的財劃法分配方式對桃市不公平。

議員林政賢、黃婉如認為，明年桃園市統籌分配款雖然會增加，但其他補助會減少，市府要及早做好規劃；議員謝美英提及，主計總處一紙公文，將廿．六億元一般性補助款改列為「未分配數」，白話來講就是「不給了」，呼籲市府硬起來向中央交涉爭取該補助的經費。

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