體育班績優 高雄6校入榜冠全國

鳳甲國中體育班，已連續六年獲選全國體育班績優學校。 （高雄市教育局提供）

2025/05/15 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕教育部體育署昨天表揚今年高中以下體育班績效優良學校，全國共二十校獲選，其中高雄市共有六校入榜，獲獎數全國第一，展現致力推動體育教育的成果。

高雄市獲獎學校有鳳甲國中、福誠高中國中部、東光國小、右昌國小、樂群國小與苓雅區中正國小，每校獲頒獎金一百五十萬元，其中鳳甲國中已連續六年獲獎，福誠高中國中部則是首度入選。

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鳳甲國中體育班發展項目為籃球、田徑、自由車，在全國中等學校運動會、國中籃球聯賽等大型賽事年年皆有優異表現，近年更編撰體育班特色項目英語教材，透過運動專項雙語課程，培養體育班學生對運動雙語的興趣與能力。福誠高中國中部體育班發展排球、桌球、游泳及柔道，培育不少優秀國手。

東光國小與右昌國小是連續三年獲獎，其中東光國小手球隊成績斐然，多次代表台灣至歐洲參賽獲得優異成績；右昌國小則致力於田徑與足球，是高市國小校隊傳統勁旅之一，此外，樂群國小在體操與排球領域表現突出，苓雅區中正國小設有棒球、韻律體操與游泳三種運動項目，尤其棒球隊孕育出陳傑憲、張政禹等多名國手。

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