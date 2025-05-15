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    首頁　>　生活

    高餐大徵才活動 旅行社祭48K搶人

    2025/05/15 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕國立高雄餐旅大學（簡稱高餐大）昨天舉辦徵才活動，不少服務業進校園搶人，起薪大多在三萬五千以上；值得一提的是，有會員制服務的旅行社祭出四萬八千元薪資搶人，也有從事包機的航空公司首度南下徵才。對此，高餐大指出，M型消費促使高端服務市場需求增加。

    根據行政院主計總處統計，國內服務業平均薪資為三萬八千一百四十八元，勞動部去年資料則顯示大專學歷初任人員為三萬三千元、研究所為四萬九千元，反映出服務業薪資結構持續升級。

    上述數據也反映在高餐大就業徵才活動上，一百卅一家企業共開出逾二千七百個職缺，包括台北遠東香格里拉、寒舍、台北嘉佩樂酒店、高雄日航酒店、鼎泰豐、老新餐飲集團，及旅遊業飛聖航空、凱旋、皇翔旅行社及名勝郵輪都前來擺攤。

    皇翔開出現場最高的四萬八千元薪資，該旅行社經營海外會議、商務等行程，採會員制，需要外語流利員工；飛聖從事包機服務，松山為基地，也提出四萬元攬才。

    鼎泰豐現場人資部人員表示，餐廳對服務品質要求高，創辦人認為員工是重要資產，人力成本佔五成以上是很合理的，希望人員流動率不要太高。

    高餐大組長林淑瑛表示，高餐大學生歷經校園「做中學，學中做」及一年實習經歷，實務經驗豐富，業者願意付出比較高的薪資。

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