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    《高雄》原博館場址被疑剷林 公園處︰清枯樹

    國立原住民博物館興建場址，生態團體指控山坡地複層植被與次森林遭剷平。（森林城市協會提供）

    國立原住民博物館興建場址，生態團體指控山坡地複層植被與次森林遭剷平。（森林城市協會提供）

    2025/05/15 05:30

    〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕澄清湖旁的國立原住民博物館（簡稱原博館）興建場址，遭生態團體指控剷平山坡地複層植被與次森林，恐導致百餘種生物棲息環境消失；高雄市公園處則澄清是清理枯樹，會參考環團建議的生態復育方式 。

    原博館籌備處已於今年四月啟動，內政部原民會將與高市府密切合作，朝二○三二年開幕為目標。

    但森林城市協會理事長莊傑任發現，澄清湖旁的原博館場址，基地原本是廿年養成的次森林生態樣貌，但在即將開工前，卻出現多台怪手，大面積剷平山坡地複層植被與次森林。

    高雄鳥會指出，現況陸域生物有十一種哺乳類、五種兩棲類、十五種爬蟲類、五十六種蝶類、四十九種鳥類，其中第二級保育類四種，包括鳳頭蒼鷹、彩鷸、領角鴞、黃鸝，擔憂生物棲息的環境恐消失。

    稱環境髒亂 颱風樹倒未清

    公園處長林燦銘澄清說，附近是舊的澄清湖青年活動中心，九年前結束營業，環境髒亂，加上去年多個颱風造成很多樹倒都未清理，基於責任清理枯樹，絕非濫砍濫伐。

    此外，被譽為鳥界「紅色法拉利」的赤翡翠，近日在高雄衛武營都會公園現蹤，鳥友前晚發現不肖人士疑在竹林塗油，造成赤翡翠下腹處沾滿綠油，通報市府移除塗油竹子，譴責虐鳥行為。

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