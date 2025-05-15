核電廠草率延役 陳其邁怒拒核廢料放高雄

2025/05/15 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕核三廠二號機將於五月十七日停機除役，藍白立院黨團前天強行三讀，將現行核電廠運轉執照有效期間最長四十年，延長為六十年；對此，高雄市長陳其邁昨於議會答詢時，痛批草率立法，質疑台灣核廢料要放哪裡，「放在高雄市我反對！」

針對核電廠延役，民進黨籍市議員邱俊憲昨天質詢時比喻，「一台車子開了四十年快壞了，準備報廢，突然告訴你這台車還要多開廿年」。

請繼續往下閱讀...

陳其邁對立院表決過程表達質疑，院會表決時，立委手上竟沒有文字資料，「舉手是舉火大的嗎？」

針對核三議題，陳其邁認為大家有不同意見，但人數多、不代表可以不按照議事規則，這對人民也不尊重。至少利害相關縣市例如屏東縣、新北市，應先辦公聽會，讓立法程序完備、更多人參與討論，也許新北市會反對。

陳其邁批評這次能源議題草率立法，沒有公開透明機制，不應該粗暴立法，包括安全管制、核廢料要先釐清，「台灣核廢料要放哪裡？放在新北市能接受嗎？放在花蓮徐縣長同意嗎？放在馬祖當地人同意嗎？」，「放在高雄市我反對，因為高雄市的電夠！」

陳其邁明確表達反對這樣的立法方式，連核廢料放哪裡都不知道，核電廠重啟也要安全檢查，至少三至四年，「不曉得國民黨急什麼？」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法