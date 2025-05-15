玉荷包剩3成 「高雄首選」預購限量千盒

高雄首選玉荷包禮盒開放預購，限量1千盒。 （記者陳文嬋攝）

2025/05/15 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄玉荷包荔枝聞名國際，今年產量剩下三成，農業局力推「高雄首選」玉荷包禮盒，主打鮮採產銷履歷粒裝玉荷包，今年量少每盒五斤裝價格略漲一百至一五○元，開放「高雄首選電商平台」預購，預計二十六日起陸續出貨，限量一千盒要搶要快。

高雄玉荷包荔枝品質好，生產面積二三四○公頃，是全國玉荷包最大生產地，年產值高達十六億元，以果型如荷包、果肉如玉得名，果肉Q且結實、果核小，口感甜中帶酸，每年五月底、六月初量產，受到國內外民眾喜愛。

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農業局近年以「高雄首選」打響農產名號，採取去蕪存菁，果肉與枝葉分離，以粒裝玉荷包分級包裝，將枝葉留在產地，建立環保精緻概念形象，並通過產銷履歷驗證，提高玉荷包禮盒品質，更為食品安全把關，每年產季一到來，吸引各地消費者搶貨。

著果率不佳 產季延後

今年受到氣候異常影響，玉荷包開花率雖超過八成，卻因著果率不佳，整體產量剩下三成，連帶產季也延後一週，接近端午節送禮，農業局力推「高雄首選」玉荷包禮盒，今年限量開賣一千盒，每顆甜度超過十四度，昨天上架高雄首選電商平台開放預購，預計五月二十六日起陸續出貨。

農業局說，大顆粒頂級規格五斤裝禮盒一四八八元、限量四百盒，比去年一三八八元略為上漲一百元；特級規格五斤裝九九九元、限量六百盒，比去年八四九元略為上漲一五○元，售價均已含運費，每人未限量訂購，開賣直到訂完為止。

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